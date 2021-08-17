少女在性侵案改口供　事主4親人妨礙司法公正罪成　父聞判搖頭

13歲少女報警稱遭父親強姦，惟在法庭作供稱編造性侵一事，父親因而無罪釋放。惟警方按法官指示，跟進少女的福址時，發現少女多名親人涉有份阻少女作供。少女的祖父母、父母及叔父五人，否認妨礙司法公正罪。庭上透露，少女的母親曾在丈夫所涉性侵案開審前數天，突帶少女離港，令案件需要押後。少女真的要出庭前，她的祖父母及叔叔又以不同形式與少女接觸，叔叔更曾教她上庭時要暴露、著高踭鞋及「玩串個party」，祖母更建議她扮「跌親個腦」，勿在庭上說出真相。陪審團在高等法院退庭商議一天半，今(17日)一致裁定除女事主的爺爺外，其餘4名被告，即事主的父母、祖母及叔叔均罪成。案件押後至星期五進行求情，下周一判刑。



除祖父外其餘被告均罪成

5名被告分別為：女事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）及祖父（65歲）。除事主的祖父外，其餘4名親人均罪成，X父聞判搖頭。

其中，父親、祖父母及叔父，被控於2018年10月8日至2019年1月23日，串謀妨礙司法公正，使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供。這項控罪，除了祖父外，另3名被告均罪成。

X的父母另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，指X的母親和X離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。兩名被告均罪成。

Ｘ的5名親人涉以不同方式影響X作證。(詳看下圖)

X父原涉非禮強姦等7項指控

控方案情，X於2017年在母親陪同下報案，指遭父親性侵。X父被捕，並遭控以2項強姦罪及5項非禮罪，而X在指稱被性侵時，介乎11至12歲。

首次審訊前X母突帶X往深圳

該性侵案排期到高等法院審理，起初定於2018年10月25日審訊，而X和X母將以控方證人身份作供。惟審訊前5天，X母曾到荔枝收押所探訪X父，後來X母更在審訊前帶X離港，前往深圳。

X父曾向妻說我未出嚟你都唔好返嚟

控方曾在庭上播放X母當時到收押所探望X父的片段，當時X父向X母說：「到時好易架咋....我真係鍚哂你...好掛住你」、「你聽老公講，堅定做人.....唔好返嚟，唔好聽電話，到時我出嚟，攞醫生證明個女唔舒服咪得囉」、「我未出嚟，你都唔好返嚟」、「一定同你影婚紗相...18年唔係白過....我一出嚟，就直接搵你，返大陸搵你。」

X父在收押所與家人見面時曾說以下的話。(詳看下圖)

X在審訊指性侵沒發生令父脫罪

X及X母離港後，當時主審法官下拘捕令，而X母在兩天後帶X回港，X母向法官作出解釋後，案件審訊日期另定於2019年1月18日，惟X接受父親的代表大狀盤問時，卻改稱性侵事件由她編造，以致X父罪名不成立，無罪釋放。

法官下令警方繼續跟進

惟主審法官在判X父無罪的同時，也下令警方跟進X與弟弟的福利事宜，警方事後有與X接觸，X透露曾受嫲嫲、叔父及爺爺等影響，而X的5名家人先後被捕。

X供稱遭家人勸喻改口供

X在庭上作供時亦舉出多個家人勸喻、教唆她改口供的舉動，包括叔父叫她上庭化濃妝、衣著暴露，又扮律師「兇」她，祖母亦要她扮「跌親個腦」上庭裝傻，亦送了不少禮物給X。X接受盤問時一度出現「火藥味」，她曾不滿謂`：「其實我真係好想鬧你地，有無人性架你地？」

辯方指X對家人有偏見

所有被告在案中都沒有出庭作供，亦沒有傳召辯方證人。各辯方大狀在陳詞時紛紛攻擊X的可靠性，指X案發後開始要服藥，記憶或受影響，亦有大狀直指X對家人有偏見，而祖母其實平時也有送禮予X，行為根本不足為奇。

X母稱怕家醜外揚才帶女兒離港

X父的大狀亦提出，女童父只是趁家人探監時叫冤，又指即使有人叫X改口供，也不一是代表女童父有參與，或是有人基於親情，自行向女童講了有關說話；X母的大狀則提到，X母只是因為怕傳媒報道，家醜外揚才帶X離港。

案件編號：HCCC126/2020