西九M+｜官網開張收緊館藏展示尺度　艾未未爭議作僅得文字資料

曾引起館藏爭議的西九文化區M+，快將於今年底開幕。西九近日推出博物館官方網站，《香港01》翻查其藏品目錄，曾遭建制陣營狂轟、中國異見藝術家艾未未的《透視研究：天安門》，雖仍可搜尋其蹤跡，但有別於同系列其他作品，網站未有上載作品照片，僅以文字交代其相關資料，亦未如早前以「打格仔」處理，意味已進一步收緊展示方式。

其餘涉及裸露的藝術作品，公眾亦僅能通過文字查閱；至於涉及六四的藏品，則仍然如常於網站展示。《香港01》已向西九文化區管理局作出查詢，正待回覆。



+ 1

西九近日推出全新的M+官方網站，準備迎接即將而至的開幕盛事，網站設計色彩豐富。(M+官方網站截圖)

艾未未《透視研究：天安門》有字無畫 《透視研究：白宮》圖文並存

西九近日推出全新的M+官方網站，準備迎接即將而至的開幕盛事，當中設有多個欄目，包括《M+雜誌》，報道關於視覺藝術的資訊及藝術家訪談等，亦將以往的「M+藏品」頁面，移師至全新網站。

翻查其藏品目錄，多個曾被點名的藝術作品仍然在線，惟大部分均獲「特別處理」，以曾引起廣泛爭議、被建制派批評指涉違《國安法》的艾未未《透視研究：天安門》為例，網站未見上載其作品圖片，但同系列的作品包括《透視研究：白宮》則仍可見相關的攝影照片複本。

西九主席唐英年月前回應館藏風波時曾指，會將「淫褻或不雅」M+藏品「打格仔」，當時相關展品隨即被加上「此作品涉及敏感內容，敬請觀眾斟酌觀看」的警告字句，但仍可點擊打開觀賞，惟現時則失去「芳蹤」，公眾僅能以文字了解作品。

艾未未《透視研究：天安門》未有上載作品圖片，僅可以文字查閱作品概覽。(M+官方網站截圖)

艾未未《透視研究：天安門》以中指舉向天安門，曾被批評涉及國安法。(資料圖片)

裸體俯臥人疊人作作由「打格仔」變只餘文字資料

剛獲頒「亞洲創變藝術者獎」的中國當代藝術家張洹，其知名作品《為無名山增高一米》，以裸體俯臥人疊人的藝術照聞名於世，當時亦同樣被西九「打格仔」，現時則只可查閱文字資料。

不過，涉及六四事件的相關作品則暫未殃及。知名攝影師劉香成當年拍攝的經典作品《情侶躲藏在立交橋下》及《送受傷的學生去醫院》仍然可見。

張洹《為無名山增高一米》，1995（資料圖片）

開發內地市場 設WeChat及Bilibili頻道

M+官方網站上，亦可窺視其未來觀眾群路線，除主力面向國際外，亦重點開發內地市場，其社交平台除Instagram、Twitter、Facebook及YouTube外，亦有開設微信 WeChat，以及內地影片平台「嗶哩嗶哩 Bilibili」，當中可見配以簡體字製作的M+影片。

M+開設微信 WeChat，以及內地影片平台「嗶哩嗶哩 Bilibili」，開拓內地市場。(M+嗶哩嗶哩 Bilibili截圖)

西九管理層早次多次預告，M+將於本年底開幕，現正進入最後籌備階段，其大樓內的咖啡廳及餐廳亦已進駐，近日亦有不少市民前往M+外「打卡」。M+ 館長華安雅今年3月與傳媒預覽時曾表示，館方不會迴避與六四或反修例運動相關展品，事件引來建制派大力狙擊，質疑艾未未相關展品有違國安法，以及狠斥港府亂花公帑購置相關藝術品，要求註銷。捐售藏品的瑞士收藏家希克（Uli Sigg)當時回應指，大部分中國地區亦顯然包括部份香港人士，抱着相異目光看待藝術，惟當代藝術有別傳統，非旨在展示美好及和諧，反之是批判現實，甚至直揭瘡疤。

希克又提到，必須抱持好奇及開放思維，否則將不會欣賞當代藝術。希克又強調，收藏必須廣泛，甚至需包括邊緣作品，以反映全貌，而不是中間落墨；藏品也非全為展示公眾，而是為藝術歷史學家保留作研究之用。

▼西九M+博物館年底開幕▼

