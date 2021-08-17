廚師38年前涉姦劫13歲女童　警需時尋證人及作基因比對　案押後訊

替工廚師涉嫌在38年前於屯門一個已拆卸的屋邨，強姦一名當時僅13歲的女童，並搶劫她160元，近日被警方拘捕，案件今午(17日)在屯門法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方要求把案押後8星期，並透露警方需時尋找與案相關的證人，及看他們能否作供，同時亦要作基因比對，案件押後至至10月12日再訊，被告申請保被拒，交懲教署看管。



被告王晉全（58歲，替工廚師），被控於1983年1月20日，在屯門新發邨1座755室搶劫X，劫去現金160元，並在同日同地強姦女童X。

警方需時尋找證人及作基因比對

控方申請將案件押後8星期，以待警方尋找相關證人錄取口供、了解他們能否出庭作供，並進行基因比對，以調查被告有否涉及其他案件。被告今有保釋申請，控方以本案性質嚴重為由反對，裁判官終拒絕被告申請。

由於案件事隔38年，案發的屯門新發邨亦早已拆卸，該位置目前已興建私人屋苑。

案件編號：TMCC1534/ 2021