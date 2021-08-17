新冠肺炎｜東薈城再有變種病毒患者到訪　今年已至少8次強檢

47歲國泰貴賓室女員工確診，並感染變種病毒。她在病毒傳播期曾到訪過的東涌東薈城，昨日（17日）再被納入強制檢測公告。

翻查資料，東薈城今年已多次「上榜」，首宗變種病毒流入社區的印度裔男子、沙地阿拉伯駐港領事子女，以及最新染疫的國泰貴賓室女員工，東薈城都曾有他們的足跡。由於上述個案涉及變種病毒，連計覆檢次數，估計東薈城今年至少被納入強檢公告8次。



由於曾有變種病毒患者到訪，東薈城今年已多次「上榜」，納入強制檢測公告。（資料圖片/張浩維攝）

首宗變種病毒個案「唧牙膏」 東薈城至少4次強檢

在今年4月，東涌映灣園一名菲傭（#11773）確診，她報稱到過不少地方，包括東薈城等等，導致幾近整個東涌區居民，及全港37萬名外傭強檢。

不過，東薈城的強制檢測未有因此停止。本港首宗流入社區的變種病毒個案，是一名印度裔男子（#11643），而其菲籍女友人（#11672）亦染疫。然而，他們以「擠牙膏」方法式報告行蹤，在染疫約半個月後，才突然公布其他行蹤，後來更發現二人與該菲傭有關連。

據政府公告，印度男和菲籍女友人之後才「突然」記得曾到過東薈城、東涌諾富特東薈城酒店等地，故東薈城又再度「榜上有名」。由於涉及N501Y變種病毒株的本地個案，故相關地點再次做檢測。連計覆檢的次數，在這波疫情中，東薈城已至少4度上榜。

▼4月30日 東涌映灣園外傭感染變種病毒 東涌「排長龍」檢測▼



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沙特領事子女染疫 曾訪東薈城

而在今年7月中，沙地阿拉伯駐港領事子女染疫（#11968、11971）。二人屬於豁免檢疫人士，須按規定於家居進行自我隔離，但他們到港翌日已先後到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站。因此，東薈城又再次上榜，因涉及L452R變異病毒株，故之後亦要多次檢測，料合共至少檢測共3次。

▼8月17日 國泰貴賓室女員工確診 東涌強制檢測情況▼



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機場貴賓室職員確診 東薈城再上榜

直至昨日（17日），東薈城又再度須強檢。衛生防護中心今日宣布，國泰貴賓室47歲女員工感染變種病毒，她在國泰「寰宇堂」近1-4號閘貴賓室工作，負責樓面派送食物，有派送食物與轉機及離境旅客。由於她曾去過東薈城，故東薈城須再檢測，估計未來亦須再覆檢。