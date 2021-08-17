名醫朱建華未發現病人腹內異物被控失德　病人：似洗衣機攪動痛楚

私人執業、著名結直腸外科專科醫生朱建華，涉嫌未有發現一名向他求診、有持續腹痛，需進行關閉造口手術病人的腹部內，有約直徑4吋長的異物，朱建華被控兩項專業失德罪名，醫務委員會今日召開紀律聆訊。

早上病人女兒作供，指朱建華當時稱術後痛楚屬正常情況，未有再作跟進。下午病人亦有出席聆訊親自作供，形容當時腹痛「好似洗衣機攪動痛楚」。辯方律師則反駁指，朱建華在術後有留意病人情況，得悉他有腹痛後，曾懷疑病人腹內發炎，已即時處方抗生素及安排於下周再覆診。聆訊未完，明日繼續。



病人女兒下午繼續作供時提及，父親於2016年7月8日因腹痛到急症室求診，翌日早上她曾致電朱建華診所，向護士闡述情況，著護士通知朱建華及覆電。惟辯方律師在庭上稱，朱建華所得悉為病人女兒會於稍後時間再致電，故事前並不知道病人曾到急症室求醫，並稱會於其後的審訊時間要求護士作供。

辯方律師就醫療紀錄及病情多翻盤問證人，而涉事的病人亦有出席聆訊作供，但多次對求診細節及日期表示沒有印象。他提到，手術後曾在朱建華巡房時向表示，腹部「好似洗衣機攪動痛楚」，至2016年7月期間斷斷續續出現腹痛及嘔吐。他又在庭上透露，後來在另一醫生完成手術取出異物後，朱建華曾數次致電他，並向他稱「對唔住，唔係我嘅錯」。案件將於明日續審。

病人女兒在早上作供時表示，父親當時因持續腹痛，曾向多名不同醫生及到急症室求診，最終由另一名醫生做手術，在父親腹部取出，被形容為「紗布包著一截小腸」、約直徑4吋長的異物。

《香港01》記者今日（17日）以病人身份致電朱建華診所查詢，姑娘稱看症一次的診金為800至2500港元，視乎病情而定，藥費需再另計。但現時預約，最快也要12月2日晚上才能看診。

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