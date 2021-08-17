名醫朱建華涉未發現病人腹內4吋長異物　被控兩項專業失德

私人執業、著名結直腸外科專科醫生朱建華，涉嫌未有發現一名向他求診，需進行關閉造口手術病人的腹部內有異物，病人多次因腹痛向朱建華求診但只獲處方抗生素，在大半年間病人亦輾轉多次向不同醫生求醫，終由另一名醫生做手術，在病人腹部取出被家屬形容為「紗布包著一截小腸」、約直徑4吋長的異物。

朱建華被指控在病人告知有腹痛的情況下未有為其提供適當措施，以及未有發現病人腹內存有異物，醫務委員會今早就案件的兩項專業失德罪名，召開紀律聆訊。



控罪指，一名病人於2015年10月，就關閉造口手術向被告朱建華求診，但因造口滲漏引致腹膜炎，病人先後要進行兩次手術。病人女兒今早在聆訊作供指，父親在術後稱傷口有痛楚，在手術室推出後有向朱建華透露「入面（腹內）好似有嘢」，惟朱建華當時稱術後痛楚屬正常情況，未有再所跟進。

其後，病人因劇烈腹痛及嘔吐，數次到醫院急症室求診，病人亦向女兒透露腹部位置感覺「實實哋，同其他皮膚不一樣」。至2016年7月期間，病人多次到朱建華診所求診，並向朱建華表示有腹痛問題，檢查後朱建華均指未察覺異樣，只為其處方抗生素治療。

病人女兒指，父親在術後稱傷口有痛楚，由手術室推出後有向朱建華透露「入面（腹內）好似有嘢」。（曾凱欣攝）

由於腹痛持續加劇，病人曾到瑪嘉烈醫院求診並進行電腦掃描檢查，當時瑪嘉烈醫院報告顯示，病人腹內疑有金屬品，該疏醫生建議其將報告交予主診醫生跟進。病人於7月27日攜同報告到朱建華診所求診，女兒形容，朱建華得悉報告後反應「面目猙獰」，更稱「正常人吞一公噸金都可以自然排出」，又指病人曾進行數次腹部手術，「有其他醫生做，唔知係咪其他醫生留低。」

女兒形容朱建華當時的說法荒謬，並非負責任的醫生所為，當時朱建華亦未有就情況再作跟進，表明「淨係會幫爸爸做關造口手術，其他唔會理」，亦只為病人安排照造影，檢查造口是否再有滲透。

及後病人收到朱建華診所致電稱，其造影報告無問題，可以如期進行關閉造口手術。女兒指，當時與爸爸感到疑惑，不理解為何造影報告未有發現腹內有異物的情況。其後病人經轉介下，由另一醫生主理手術，取出若直徑4吋長的異物。聆審下午繼續。

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