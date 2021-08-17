東京奧運｜運動員周四上午坐開蓬巴士巡遊　市民可尖沙咀睹風采

香港運動員於2020東京奧運取得一金兩銀三銅的歷史性佳積，港府與港協暨奧委會將於星期四（19日）安排香港運動員、教練及其他代表隊成員坐巴士巡遊「慶功」，當局提醒觀賞位置為沿彌敦道及廣東道，市民可於周四上午9時40分抵達，一睹運動員的風采，共享喜悅，但過程必須保持社交距離。



▼兩面銀牌得主「女飛魚」何詩蓓▼



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01消息：港府8.19辦祝捷會為東京奧運選手慶功 獎牌得主未能齊腳

坐開蓬巴士由紅磡往西九文化區戲曲中心

康樂及文化事務署今日（17日）公布，政府將聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會），於星期四（19日）上午安排巴士巡遊，運動員、教練，以及其他代表隊成員會坐上兩輛開蓬巴士，由紅磡前往西九文化區戲曲中心，出席返港歡迎儀式。

▼乒乓女團蘇慧音、李皓晴、杜凱琹獲奧運銅牌▼



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▼劉慕裳贏得空手道個人形銅牌▼



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▼「鄧謝配」鄧俊文與謝影雪奪羽毛球混雙銅牌▼



彌敦道和廣東道為最佳觀賞點

巴士將於當日上午9時40分抵達佐敦道與彌敦道交界，之後會沿彌敦道南行，途經海港城附近的一段廣東道。康文署指最佳觀賞位置為彌敦道和廣東道，歡迎市民前來支持，並分享運動員取得歷史性佳績的喜悅，但又提醒市民必須遵守防疫規定，保持適當的社交距離，以減低病毒傳播風險。

當局未有公布出席運動員名單，男子花劍奪金的「劍神張家朗及在單車爭先賽奪銅的「牛下車神」李慧詩正於內地，準備迎單全運會。

▼張家朗男子花劍奪金▼



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▼李慧詩爭先賽奪銅牌▼

