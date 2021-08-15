東京奧運餘溫｜女子標槍銀牌賣獎牌人美心更美　真正價值永留心中

奧運獎牌是運動員的寶物，人生第一面奧運獎牌更別具意義，東京奧運女子標槍銀牌得主阿德雷奇克（Maria Andrejczyk），沒有把獎牌留在身邊，而是讓它變得更有意義——資助一名等待換心臟的波蘭小孩。



▶▶▶回顧2020東京奧運 重溫比賽報道及消息

現時25歲的波蘭美女選手阿德雷奇克，深邃的五官配上湖水綠的大眼睛，在田徑場上總是能吸引目光，她不止長相甜美，實力更是世界頂尖。

她在東京奧運擲出64.61米，不敵66.34米的中國選手劉詩穎摘下銀牌。人美心更美，她回國後決定把獎牌義賣，把所得金額資助一名素未謀面、等待換心的小孩。

東京奧運・田徑｜劉詩穎奪中國標槍第一金 創歷史全靠兩大原因

波蘭標槍美女選手阿德雷奇克在今屆奧運勇摘銀牌。（Getty Images）

今屆是阿德雷奇克第二個奧運會，她在里約奧運決賽僅得第4，未能奪牌而回。在東京取得人生首面奧運獎牌，她坦言與一名小孩子的健康相比，比賽的勝利或失敗根本不算什麼。

「獎牌的真正價值是永遠留在心中。獎牌只是一件物品，但對其他人來說，可以是很有價值，這面銀牌可以挽救生命，而不是在櫥櫃裏封塵。這就是為什麼我決定拍賣它來幫助患病的孩子。」這面獎牌最後義賣籌得4萬4000歐元（約40萬港元)。

阿德雷奇克二度征奧，終取得獎牌而回。（Getty Images）

2015年在歐洲青年田徑錦標賽摘下金牌的阿德雷奇克，對該小孩的體會可說是感同身受，據波蘭媒體報道，她曾在2018年被診斷有骨肉瘤，亦是骨癌的一種，但她勇敢對抗病魔後重新站起來，最後還在東京奧運奪得獎牌。

阿德雷奇克樣子甜美，人美心更美。（Instagram）

+ 1

阿德雷奇克在小學已對田徑感興趣，然而直到高中3年級時才加入了當地的田徑會訓練，2015年便在瑞典舉行的歐洲青少年錦標賽上獲得了金牌，成為女子標槍新星，隨即在翌年代表波蘭參加里約奧運，首征奧運便取得第4名。

雖然她在東京奧運屈居亞軍，惟她曾在今年5月的歐洲賽上，擲出71.40米個人最佳成績，亦是女子標槍歷史上第3名，僅次於世界紀錄的72.28米，以及古巴名將文妮迪絲（Osleidys Menendez）在2005年世錦賽擲出的71.70米。

回看東京奧運那動人時光：

金牌告慰亡友直播催淚 曾接種疫苗暈倒球場終不治

中國女排輕取阿根廷送別郎平 女將哭成淚人擁抱道別

南非女泳手破世績喜極而泣 勁敵水中賀喜場面感人

敘利亞兄弟各為其主開幕禮相擁 背後辛酸有洋蔥超感人

難民跑手跌倒被拋離幾十米 賽後崩潰模樣看哭網民

對手重傷哭別球場 中國何冰嬌落後下晉8強

新彈床女神遺憾得銀 淚灑人前獲網民安慰：是仙女嗎

東京奧運田徑：

東京奧運餘溫︱英國跑手疑服禁藥接力銀牌勢DQ 意大利飛人好心涼

東京奧運｜意大利男子4x100接力封王 中國「龜波氣功」無緣三甲

東京奧運︱鞏立姣奪中國田項歷史首金 生為鉛球雖圓夢使命未完

👇👇點圖即睇東京奧運有趣圖集👇👇

+ 18

👇👇有趣相集外，當然有靚相合集👇👇