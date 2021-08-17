強姦劫案隔38年拘疑犯　歷年多宗命案未破　半世紀母子雙屍成懸案

警方日前於荃灣區拘捕一名58歲姓王男子，他涉嫌於1983年1月20日於屯門新發邨（目前已經拆除），強姦一名當年僅13歲的女童，案件今日（17日）下午於屯門裁判法院提堂。



該宗強姦懸案事隔38年才拘捕到疑犯，翻查資料，本港現時仍有不少懸而未破的命案，包括1972年石梨貝母子雙屍案、1975年尖沙咀溫莎大廈女裸屍案等。另外，懸紅通緝人士公告中，亦有不少警方已鎖定疑犯身份，惟疑犯仍未落網，當中包括1992年馬鞍山女子謀殺案，疑犯陳偉倫當時30歲，通緝公告的相片，亦是經電腦模擬其52歲之容貌。



周日（15日）下午約5時，警方拘捕一名58歲姓王男子，他涉嫌於1983年1月20日於屯門新發邨，強姦一名當年僅13歲的女童。至於案發的屯門新發邨早已拆卸，該位置目前已興建私人屋苑YOHO TOWN。（鄧栢良攝）

兩懸案女死者都受性侵犯

本港歷年來發生命案多不勝數，當中有部份仍懸而未破。當中70年代曾發生多宗轟動全城的命案，而兇徒仍未能緝捕歸案，例如1972年石梨貝母子雙屍案。據當時報章報道，38歲婦人及其16歲兒子早上一同往石梨貝水塘晨運，惟從此一去不返。其丈夫曾多次到石梨貝水塘尋找仍無結果，數日後二人被發現伏屍於引水道旁叢林，兩屍體頸部同遭繩緊勒，婦人死前更遭強姦。

警方調查多月後一度鎖定四名中國籍男子，惟一人亦未能抓到。事隔近半世紀，該案已成為懸案。

另外，1975年一名新婚少婦晚上在新蒲崗下班後失蹤，其後有裝修工人在尖沙咀溫莎大廈閣樓發現其屍體，當時死者全身赤裸有傷痕，下體更被插木棒。該案同樣至今仍未破案。

翻查警方懸紅及通緝公告，仍有不少懸案。當中包括1992年一名34歲女子，被發現滿身鮮血及倒臥於其沙田馬鞍山住所的客廳內，身上有多處刀傷，旁邊有兩把染血菜刀。警方懸紅30萬元通緝一名與該案有關的男子陳偉倫，當時30歲。

另外，2005年一名13歲女童單獨留於旺角上海街家中時，遭該單位業主猥褻侵犯，該業主使用鑰匙及螺絲批進入單位，並強迫受害人飲下一些綠色液體，令她感到暈眩，並將她強姦。警方亦就該案，懸紅10萬元通緝現年75歲的中國籍男子劉炳輝。

由於相距數十年，疑兇早已變老，警方逐用電腦模擬其老年容貌，冀有助緝拿犯人。

船務女經理及荃灣性工作者遇害案未知兇手

然而不少懸紅公告中案件，警方連疑犯亦未鎖定。例如2002年12月，41歲的船務女經理何慕玲，在香港銅鑼灣加列島香港遊艇會行政大樓一樓其辦公室內，被發現倒斃於血泊中，並以黑色垃圾袋蓋着，現場有掙扎的痕跡。另外，2008年11月一名43歲的性工作者許彥香，在其新界荃灣新村街工作地點內，被發現倒斃於血泊中，現場有輕微掙扎跡象，但無明顯搜掠痕跡，致死原因為身體多處受傷。

另外，警方亦正就2019年11月在上水北區大會堂外被投擲硬物擊中頭部死亡的「羅伯」羅長清，以及同年在馬鞍山近馬鞍山公園的行人天橋上，一名男子被兇徒淋易燃液體並點火導致受傷案件懸紅，呼籲公眾人士有關於該案的消息可與警方聯絡。