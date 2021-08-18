新冠肺炎｜周五起收緊抵港者檢疫要求　指定酒店無空房供延長入住

政府本周五（20日）起再將15個地區納入高風險地方，有酒店業表示，大部份客人的檢疫期由七日大幅升至21日，令入住率爆棚無法滿足政府要求，唯有拒絕客人訂單，提醒他們取消或更改機票。



九龍維景酒店總經理廖惠民在香港電台節目表示，5個地區疫情風險被升級後，最嚴重影響是已接種疫苗並驗出抗體的入境者，原本檢疫日期只須七日，但現時大增至21日，令入住率爆滿，「（酒店）有空房就比客人順延，有啲爆棚就同個客講嚟唔到㗎喇」，會提醒客人取消或更改機票；另外兩個較輕微的影響包括，部份客人提早在措施生效前即本周四前到港、部份非港人取消訂單。

他又表示，當局更改措施令訂單取消，但政府未有跟酒店商討賠償問題，已經向酒店業主聯會反映。

本周五（20日）凌晨零時起，有15個地區從中風險B組別躍升至高風險A組別：

美國、孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

要從高風險組別地區返港部份條件：

．只容許完成疫苗接種的港人回港

．登機前72小時內有新冠病毒檢測陰性證明

．回港後在檢疫酒店隔離21日

▼8月16日制檢測公告詳情▼



另外，早前帶有變種病毒的外傭懷疑在酒店，遭對面房經空氣傳播感染。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在同一節目稱，已經有指引要求住客關房窗，促請檢疫酒店嚴格執行。廖惠民解釋，住客入住時會簽署承諾書配合防疫規定，但酒店員工無法進入房間檢查，不能履行監察的角色，而酒店都難以更換喉管加大換氣量，但會在走廊加裝空氣清新機。

至於昨日（17日）確診的國泰貴賓室女員工，曾祈殷認為機場管理局要留意員工有無打針，應將未打針員工調離高風險地方工作，接待高風險地方的員工亦應加密檢測，「隔日定日日做（檢測）事在必行」。