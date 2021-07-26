DSE｜JUPAS最後改選　浸大動畫、教大中史競爭激　逾30人爭1學額

DSE中學文憑試上周三（21日）放榜後，大學聯招（JUPAS）申請人最後一次更改課程選擇的時段已過，JUPAS將於8月12日放榜。八間資助大學數據顯示，浸會大學「電影主修 - 動畫及媒體藝術專修」競爭最為激烈，約480名考生將該課程放首三志願（Band A），平均接近37人爭一學額。
至於教育大學隔年才開辦的「中國歷史教育榮譽學士」亦深受歡迎，平均約31人爭一席；而教大「幼兒教育榮譽學士」則平均約29人爭一位。
文憑試本月21日放榜後，JUPAS申請人需在上周四（22日）至上周六（24日）指定時間進行最後改選。
▼八間資助大學熱門課程JUPAS競爭概況（只供參考）▼
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37人爭一浸大動畫課程學額 較去年緩和
以首3個志願（ Band A ）計算，截至今日（27日），浸大傳理學學士「電影主修 - 動畫及媒體藝術專修」最搶手，480人爭奪13個學額，即接近37人爭一個學額。在應屆考生人數減少情況下，最搶手學科的競爭情況已較去年略減，去年同一學科在最後改選階段，接近46人爭一位。
教大歷史31人爭一席
第二競爭激烈的是教大「中國歷史教育榮譽學士」，課程隔年才開辦一次，只有10個學額，今屆最後改選階段有308人放在Band A，即每31人爭一學額；競爭情況比2019年最後改選階段約35人爭一席少。
而浸大「幼兒教育榮譽學士」亦相當熱門，吸引約1,406人放在首三志願，以49個學額計，平均約29人爭一位；至於「體育教育榮譽學士」亦有803人報讀，只有31學額，平均26人爭一位。
中文大學的「日本研究」亦深受歡迎，有583人放首三志願，以22個學額計算，即平均每學額接近27人競爭；浸大「傳理學學士 - 電影主修 - 電影電視專修」約20學額，有499人競爭，接近25人爭一位。
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