劏房租管｜出租床位成行成市　全港僅8間床位寓所持牌

香港劏房問題嚴重，出租床位亦成行成市。有立法會議員提出書面質詢， 關注目前全港18區的「床位寓所」、板間房及劏房數目等。

民政事務局局長徐英偉今日（18日）回覆，全港只得8間「床位寓所」獲發牌照，涉760個床位，當中更有2所是民政事務總署單身人士宿舍計劃下，專為單身人士而設的宿舍，或與一般在市場上出租的「床位」有別。



市場上有不少床位出租，但全港獲簽發牌照的床位寓所只得8間，涉及約760個床位。（資料圖片/張浩維攝）

有立法員議員問及全港「床位寓所」及所提供的床位數目，以及該等「床位寓所」是否合法等，徐英偉表示，根據香港法例，經營「床位寓所」受《床位寓所條例》監管，而「床位寓所」是指內有12個或以上已被人根據租用協議，或擬供人根據租用協議用作單人住宿的床位的任何居住單位。

全港僅8間床位寓所持牌 無備存非持牌處所數字

徐英偉表示，截至7月31日，全港按《條例》獲簽發牌照的「床位寓所」共有8間，涉及約760個床位，當中5間位於油尖旺區；1間位於深水埗區；1間在中西區。

徐又指，至於個別處所是否屬《條例》下定義的床位寓所，則需視乎實際情况和具體經營模式，不能一概而論，而牌照處並無備存非持牌處所的數字。

床位空間細小，有基層只能住在18呎空間。（資料圖片/張浩維攝）

八間中有兩間由非政府組織管理

不過，翻查資料，該8間「床位寓所」有部份由非政府組織管理，是在民政事務總署的單身人士宿舍計劃下，專為單身人士而設的宿舍，或與一般在市場上出租的「床位」有別。例如在名單上唯一一間位於深水埗區的曦華樓「床位寓所」， 是由救世軍負責管理 ，是專為單身人士而設的多層宿舍；而中西區的高華閣「床位寓所」，亦是由鄰舍輔導會管理，同樣為單身者而設。

此外，被問及現時全港18區分別有多少間板間房及劏房時，民政事務局再引用統計處2016年中期人口統計結果，重申全港有92,656間分間樓宇單位。