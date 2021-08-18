仲用Fax機被批過時　創科局目標明年年中所有牌照可網上申請

智能手機及網絡發展成熟，政府仍用傳真機收發資料，被批費時失事又不環保。創新及科技局今日（18日）書面回覆立法會議員提問時，未有明言何時停用Fax機變無紙收發，但指流動應用程式「智方便」推出八個多月已有逾80萬人登記，為加強推動「智慧政府」，除非法律上或運作上有局限，否則目標最遲2022年中，400多項牌照申請及約900項政府服務申請，均接受電子方式提交，期望節省市民親身辦理手續及預備紙本文件的時間。



「智方便」登記人數80.4萬

政府去年底推出流動應用程式「智方便」，市民可透過平台處理或申請政府及公私營機構網上服務，包括下載「電子針卡」、網上申續領車牌等。截至本月中，已有80.4萬人登記使用有關服務。

立法會議員柯創盛指，有市民批評，部分政府部門仍以傳真作為主要收發文件的方式，是過時易錯，且傳真圖像清晰度低，問及政府會否逐步改以無紙方式收發文件，以提升工作效率。

政府公布「智方便」登記用戶的年齡組別及人數。（立法會文件截圖）

創新及科技局書面回覆，稱截至本月15日，已有80.4萬人登記使用「智方便」，當中約七成（逾56萬人）為31至60歲人士。

涉400多項牌照及約900項政府服務申請

創科局表示，正進一步加強推動「智慧政府」發展，供市民及企業以電子方式簡便使用政府服務，現時分別有200多項牌照及500多項政府服務申請，可利用電子方式提交。

政府目標是於2022 年年中或以前，讓所有400多項牌照及約900項政府服務申請（除非在法律上或運作上有局限）均可透過電子方式提交，以節省市民填寫紙本表格、安排紙本文件以及親身到訪政府部門辦理手續的時間。