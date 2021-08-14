創科局：未來需工程創科人員貢獻力量　打造大灣區國際創科中心

為慶祝工程及科技學會（IET）成立150周年，香港分會於今明兩日（14至15日）舉行嘉年華，推動STEM教育文化，開幕禮於今早（14日）進行。創新及科技局副局長鍾偉強現身出席，致辭時強調香港未來需要工程及創科的專業人員參與各項發展項目，認為要透過發展創科，促進經濟發展，同時提供優質就業機會，培育年輕更多人才。



創新及科技局副局長鍾偉強致辭時表示，香港未來需要工程專業人員參與創科發展項目，如機場三跑、航天城、屯門南延線、港珠澳大橋香港口岸人工島等，強調工程創科人才的重要性，冀大家「結合創新思維，貢獻力量，為香港再創突破」。

讓大學生到內地實習 打造大灣區國際創科中心

他又指，政府將致力培育中小學生對STEM的興趣，另將投放大量資源予大學生參與大灣區短期實習，吸取在內地城市工作的經驗，「如何培育大量一流創科人才，係我哋嘅抱負，亦都係我哋嘅未來」。

他提到香港與深圳共同研發的落馬洲河套地區，當中的港深創新及科技園，比香港科學園面積大三倍，他認為與內地攜手合作，打造大灣區國際創科中心，有助提高本港競爭力，同時維持長遠經濟發展。

IET150周年 今明兩日辦嘉年華推動STEM

工程及科技學會（IET）成立150周年，香港分會八月舉辦一連串慶祝活動，包括業界研討會、線上活動，及科技嘉年華等。欲借推廣STEM教育文化，即科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics），全方位發展年青人才。

香港IET分會於今明兩日（14至15日）在香港科學園舉辦嘉年華，以「新的開始-對科技·未來的展望」為題，今早（14日）進行開幕禮。大會安排免費工作坊、攤位遊戲、分享會，及論壇；內設有LED互動遊戲、小型遙控車比賽、摩斯密碼遊戲、VR體驗、STEM機械人工作坊等活動，供不同年齡層的市民了解STEM。IET期望加深大眾對STEM的興趣和認識，促進社會的科技創新發展。