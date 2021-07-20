與未成年少女公園性交兼非禮多人　休班警加刑至5年須再入獄

休班警透承認透過社交媒體認識多名11至14歲女童後，相約對方外出並作出性侵行為，包括與一名13歲女童在公園內站著性交，又曾單獨會見其中兩名年僅11及12歲女童，並要一人為他口交，另一人為他手淫，此外，他亦有與其他未成年少女性交等。男警今年初在區域法院承認非禮等8罪，被判囚46個月。惟律政司認為刑期過輕，向上訴庭申請覆核，上訴庭今日（20日）改判這名前警員入獄5年，原本已刑滿出獄的被告須要再度入獄。



被告余俊鑫（35歲），案發時為駐守毒品調查科的警員，他承認2017至2018年間，向16歲以下兒童作出猥褻行為、管有兒童色情物品、非禮及非法性交共8罪。案中涉及6名女事主，案發時她們年齡在11至14歲。

律政司認為起刑點應為8年半

律政司代表指，原審採納的6年量刑起點過輕，恰當的量刑起點應是8年半，雖然區域法院可判處的最高刑期為7年，但案例顯示法官可以多於7年作量刑起點，只要最終的刑期是低於7年便可。

案情嚴重情節近乎強姦

律政司承認，本案情節嚴重，有控罪的情節近乎屬強姦，但考慮到證據強弱及被告可提出的辯護理由後，最終控以非法性交罪，亦承認本案應轉介至高等法院處理。

律政司認為，雖然被告已服畢原本的刑期，但法庭仍要考慮到判刑必須要恰當地反映刑責，建議提高最終刑期至5年8個月，雖然本案是刑期覆核，但因此而扣減的刑期不應多於半年。

事件涉兒童性侵需彌補事主傷痛

律政司強調，案件涉及對兒童的性侵罪行，判刑不但要阻嚇被告，也要阻嚇公眾，亦要彌補事主及其家人的傷痛，以及反映公眾的厭惡，而現時判刑無法達致以有關目的。再者，被告獲警方保釋後再侵犯另一案中女童，惟原審未考慮這點。

被告是警員屬加刑因素

律政司直指，被告案發時為警員，這亦屬加刑因素，即使他未有以警員身分犯案，被告卻知法犯法，影響公眾對執法人員的信心，判刑也需要阻嚇其他執法人員犯案。

辯方指被告有心理問題

被告的大狀則指，被告有心理問題，而與其中一名女童已相識一年，二人亦曾一同外出消遺，被告獲錯誤訊息，以為該女童想與他展開戀愛關係，因一時性衝動才犯案。另外，被告過往品格良好，任職警員12年獲20封嘉許信，又曾因令警隊蒙羞想過自殺。

大狀又指，被告出獄後自願參與教會活動，已洗心革面，亦持續接受教會提供的輔導及專業的心理輔導。

上訴庭聽罷雙方陳詞後，認為判刑在原則上出錯，改判他囚5年8個月，但由於被告本已服畢刑期及是次申請屬刑期覆核，最終改判被告入獄5年。

案發經過。(詳看下圖)

+ 2

FB及IG認識多名事主

案情指被告案發期間，在Facebook及Instagram結識多名女童。他曾與一名12歲女童認識後，與女童以丈夫妻子相稱，又要女童向她上載胸部及私處照片，女童不知如何拒絕，曾向被告發照片。

被告之後結識另一名14歲女童，並明言想當她的男友，並約女童在屋邨梯間見面，被告趁機濕吻及摸女童私處。數日後被告向女童發訊息稱自覺不適合她，著女童另找伴侶。

公園見面由濕吻至性交

被告之後結識一名13歲女童，並向女童發送訊息示愛，二人在平安夜首次在公園見面，被告吻及摸女童的胸部。翌年初二人再在公園見面，被告吻她及摸她時，亦伸手摸她私處。數月後，二人再在公園相見，被告在公園內拉下女童的褲子，並以站着的姿勢與女童性交。女童事後認為被告所做不對，沒再與他聯絡。

同時非禮兩女童後付各人200元

後來被告又與一名12歲女童交往，該女童並帶同兩名11及12歲的女童與被告在停車場梯間見面，帶朋友到場的女童先行離開，被告對餘下女童作非禮行為，包括要11歲的女童為他口交，又要另一人為他手淫，事後並給兩女各200元。

保釋候查再與未成年少女性交

被告在這次事件後遭其中一名女童的母親發現並報警。被告在保釋候查期間，與朋友在蘭桂坊喝酒消遣後，送一名14歲酒醉的女童回家時，把女童拖入梯間性交。女童母親見女兒大腿有白色液體覺不妥報警。

案件編號：CAAR4/2021