【何君堯遇襲】林鄭強烈譴責：對所有暴力一視同仁　盼何早日康復

建制派立法會議員何君堯今天（6日）早上於屯門擺設街站時遇襲，左胸被刀刺傷，何事後稱傷口約兩厘米，疑犯當場被捕。特首林鄭月娥強烈譴責施暴行動，希望何君堯早日康復。林鄭月娥指何君堯遇襲時正在地區進行選舉工程，難免會令部分政黨擔心有人有計劃、有企圖破壞區選，她表示透過選管會和政制及內地事務局，盡力舉行一場公平、公正、安全選舉，市民需共同譴責暴力行為。

林鄭月娥（資料圖片／李澤彤攝）

林鄭月娥表示，希望何君堯早日康復，她指暴力在過去數月不斷升級，每次暴力發生也令她擔心有「傳染性」，令部分人對暴力的容忍程度愈來愈高。她重申任何暴力不論動機、政治背景、政治立場，也是不能容忍，所有市民也需共同譴責暴力行為。

林鄭又指，何君堯遇襲時正在地區進行選舉工程，難免會令部分政黨擔心有人有計劃、有企圖破壞區選，她表示透過選管會和政制及內地事務局，盡力舉行一場公平、公正、安全選舉，又重申政府對任何暴力的態度也一視同仁。

政制及內地事務局局長聶德權表示，四年一度的區議會選舉是一場非常重要的選舉，選管會和政制及內地事務局將致力讓選舉可和平有序舉行，已按《區議會條例》作好預備和備案。至於是否有需要押後選舉，他指需視乎在選舉進行期間，候選人及其支持者能否進行競選活動，以及市民在投票日當天能否安心到投票站投票，強調要暴力先停止，才能令選舉和平有序和順利地進行，又指政制局有與警方等部分舉行會議，不過按條例只能把選舉押後不超過14日。

港澳基本法委員會主任沈春耀早前在四中全會記者會提到，港澳需建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特區強化執法力量，被質疑是否向港府施壓，要求港府就《基本法》23條立法，林鄭指國務院副總理韓正沒有談及該議題，不過她相信中央稍後將會為她和官員安排宣講會，她強調23條立法是憲制責任，如今香港正處於紛亂狀態下，在23條立法上將面對更大挑戰。

被問到如何解讀國家領導人肯定其工作，林鄭指過去五個月，香港發生社會動蕩，暴力行為過往未曾遇見。她指，看不到激烈暴力行為怎麼可能追求自由、民主和和平的和平，又稱這些行為只是挑戰和衝擊廣大市民的自由，漠視市民的人權，她對中央表達對香港關懷、理解和支持，表示非常感激。