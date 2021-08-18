空調系統供應商以假報價單騙資助　公司董事及助理囚18月及半年

空調系統供應商的董事及女助理，為一間印刷公司安裝環保空調系統時，涉嫌提交虛假報價報價單，訛稱空調公司以低價投得工程，從而騙取政府29萬元資助，兩早前在區域法院被裁定罪成。暫委法官陳慧敏今(18日)判刑時指, 兩名被告的欺詐行為令涉案的資助申請者得不到商業競爭帶來的好處，亦令公帑用不得其所，需判阻嚇性刑罰，判董事入獄18個月，女助理則入獄半年。



男被告徐煒文，47歲，為結業的富藤環保科技有限公司(富藤)時任董事兼股東；女被告黃翠婷，33歲，富藤時任助理，兩人早前同被裁定一項串謀詐騙罪名成。

案情指，環境保護署自2008年4月起，推行一個名為清潔生產伙伴計劃，該計劃為在廣東及香港的港資工廠提供資助，以鼓勵及協助它們採用清潔生產技術及作業方式。生產力局是該計劃的執行機構。

申請該計劃人士，必須遵守相關採購守則，如採購項目總值逾5萬元，但不多於143萬元，並最少有5間供應商的書面報價。

一間印刷公司應徐的建議，聘用富藤安裝環保空調系統，並向生產力局申請資助，並由黃以電郵提交，生產力局於2014年7月接獲該印刷公司的申請，金額為30萬元。

徐在2014年10月指示富藤另一名員工，向生產力局呈交一份富藤報價單及另外4間工程公司的四份虛假報價單。與該等虛假報價單顯示富藤的報價屬最低。

生產力局信以為真，並於同年12月批准出資助。並在該空調系統的安裝完成後，於2016年8月向該印刷公司發放資助29萬元。

廉署經調查後發現，申請文件所述的4間工程公司，均沒有擬備或發出該四張報價單。該些假報價單是黃及徐等人指示而擬備的。

案件編號：DCCC 496/2020