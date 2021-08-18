國泰貴賓室女員工病毒基因分析有結　理大團隊料被英國轉機客傳染

居東涌逸東邨國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」外判女員工昨日（17日）列為確診，並驗出帶Delta變種病毒。理工大學團隊完成該名女患者的病毒基因分析，發現與8月初的英國確診個案最相似，有可能被英國的轉機旅客傳染。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，當局應為轉機旅客設特定候機位置，並僅向他們提供輕食，減少與機場員工及其他出境旅客接觸。



▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



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理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，團隊為國泰機場員工的病毒基因作分析，認為大機會受英國轉機旅客感染。（資料圖片）

與英國8月7日確診個案最相似

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，團隊將該名於機場國泰貴賓室工作的女患者病毒基因與本港過去兩周內的23宗輸入個案作比對，發現他們基因排序不相似，當中最接近的個案為一名從從英國抵港的男患者（個案編號：11944），不過兩者亦相差9個基因突變，認為於機場工作的女患者非受輸入個案感染。

團隊其後於網上資料庫取得全球約5萬名、於最近21日內感染Delta變種病毒患者的基因排序，當中最相似的為100個分別來自英國及丹麥的確診個案，並以8月7日英國確診的個案最相近，兩者相差6個基因突變。他指，該名國泰機場員工大機會受英國轉機旅客傳染病毒。

居東涌逸東邨國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作女子日前確診。（網上圖片）

建議為轉機客設特定候機位置 只提供輕食

女患者在機場貴賓室工作，為過境旅客送餐。蕭傑恒指，現時轉機旅客無需檢測，但他們可於機場內四處走動，一旦是患者，有可能會傳染其他出境旅客或機場員工。他指，最理想的做法為暫停部份地區轉機旅客，或禁止他們使用機場貴賓室，不過數個小時不讓旅客進食的做法不人道。

他建議可在機場設特定候機位置供轉機旅客使用，並僅提供輕食，一方面減少他們與機場員工的接觸，亦可以避免他們與出境旅客交叉感染。