內地返港老翁家居檢疫多次擅自外出　送檢疫中心再逃走　判監7日

衞生署今日（18日）公布，一名75歲老翁去年12月由內地返港後，本應在家接受強檢14天，但他擅離住所，故被送往改用成檢疫中心的曹公潭戶外康樂中心完成餘下日數，不過老翁再度逃走，被控違反檢疫令第599C章，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁7日。

衞生署補充，截至今日共有170人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14周或罰款最高15,000元不等。



本應在家檢疫的75歲老翁擅自離家，被送到曹公潭戶外康樂中心完成餘下日數期間，再次出逃。（資料圖片）

衞生署指，內地返港老翁須在家中接受強制檢疫14天。但他在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年12月曾多次離開其檢疫地點。其後當局將他送往檢疫中心曹公潭戶外康樂中心，接受餘下強制檢疫。

惟老翁再次逃走，於去年12月26日逃離檢疫中心。他被控違反《規例》第8(4)及8(5)條，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁7日。

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累計170人違反檢疫令被定罪

衞生署強調，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有170人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14周或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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