25歲女緊密接觸者竹篙灣隔離期間不適送院後逃走　今被判監兩周

衞生署今日（18日）公布，一名25歲女子因違反《預防及控制疾病規例》（第599A章），今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。當局指，女子為確診者的緊密接觸者，去年底被送到竹篙灣檢疫中心接受隔離。後來她報稱身體不適，被送往北大嶼山醫院接受治療，同日自行離開醫院，並無聽從指示回到檢疫地點。

衞生署續指，截至今日共有4人已因違反相關條例被法庭定罪，被判即時監禁最多4個月。



一名25歲女子因違反第599A章，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。（資料圖片）

醫院治療後無聽從指示回到竹篙灣

衞生署指，該名25歲女子被界定為新冠病毒確診者的緊密接觸者。她於去年12月15日，被送到竹篙灣檢疫中心接受隔離。直至去年12月23日，她因身體不適，被送往北大嶼山醫院接受治療。

然而女子於治療後，沒有聽從指示回到檢疫地點，同日自行離開醫院。其後，她再度因身體不適，於去年12月24日返回醫院。她被控違反第599A章，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。

共有4人違反相關條例被法庭定罪

衞生署指，根據第599A章第32條，任何自知屬傳染病接觸者，或受指明傳染病感染人士，不得藉身處任何公共運輸工具，或任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或藉在該處的行徑，或藉從事任何行業、業務或職業，而使其他人蒙受感染的危險。違例者最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

衞生署發言人指，截至今日，共有4人已因違反相關條例被法庭定罪，被判即時監禁最多4個月。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士作出嚴肅跟進。