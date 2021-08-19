網傳中年婦帶石油氣罐搭港鐵圖片　港鐵：已交警方跟進

近日有一張網上圖片被瘋傳，一名中年婦人將一個石油氣罐，放在摺合式手拉車上，並登上港鐵列車，網民驚呼情況十分危險。

工聯會香港鐵路工會聯合會在Facebook專頁亦有轉載相關圖片。聯會主席林偉強表示，雖無法證實圖片真偽，倘事件屬實，反映車站人手不足「走漏眼不出奇」。他解釋有規模較細的車站，於非繁忙時段只有3名正職員工當值。在疫情爆發前，尚有兼職車站助理幫忙，但為節省成本，近期已沒有再安排兼職當值。他又希望管理層不要在出事時，把責任推到前線員工。

港鐵回覆指，高度關注事件，已即時按當中的細節，翻查網絡沿綫的車站記錄、報告和閉路電視影片。初步發現於8月17日上午約10時40分，在荃灣綫佐敦站有一位乘客攜帶「疑似相片中的物品」進入車站，及後於葵芳站下車。港鐵已將有關資料轉交警方跟進。



根據網上流傳的多張圖片，顯示涉事的中年女子身處港鐵車廂，人人佩戴口罩。她手扶著載著石油氣罐的手拉車，旁邊乘客似未見異樣，但有看到圖片的網民指情況好危險。

根據《港鐵附例》第39條，除獲港鐵公司妥為授權的人員外，任何人不得攜帶受《危險品條例》(第295章)的條文所規限的物質或其他東西進入鐵路處所的任何部分。違例者最高罰款5,000元及監禁6個月。

▼6月27日屯馬線全線通車 特別頭班車開出情況▼



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工會質疑人手不足致走漏眼

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，無法證實圖片真偽，若事件屬實，反映車站人手不足「走漏眼不出奇」，希望管理層不要在出事時，把責任推到前線員工。

林解釋，有「細站」在非繁忙時段，只有3名正職員工當值，在疫情前尚有兼職車站助理幫忙，但疫情下，港鐵為節省成本，沒有再安排兼職。他又指，即使屯馬線全線通車，港鐵亦沒有增加人手。他認為，有乘客帶違禁品上車，人手不足下或難以察覺，車站機械化也不會感應到違禁品並及時截查。

港鐵籲乘客可通知職員跟進

港鐵發言人表示，不清楚有關圖片來源及拍攝時間，留意到該相片後，已即時翻查記錄及向各車站了解，並沒有相關事件的報告或發現。

發言人晚上再回覆補充，指翻查網絡沿綫的車站記錄、報告和閉路電視影片後，初步發現於8月17日上午約10時40分，在荃灣綫佐敦站「有一位乘客攜帶疑似相片中的物品」進入車站，及後於葵芳站下車，相信是該相片的個案，已將有關資料轉交警方，以作跟進。

港鐵又呼籲乘客，如見到類似情況，可通知港鐵職員，以便作出適切跟進。根據港鐵附例，任何人士不得攜帶危險品進入鐵路範圍，以確保車站運作的安全及暢順。