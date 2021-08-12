港鐵業績｜客量按年反彈16.7%　正全面評估東鐵過海段工程進度

港鐵去年錄得上市以來首次虧損，全年錄得48.09億元虧損。港鐵今午（12日）公布今年中期業績會，隨屯馬線全線通車有新站啟用，加上疫情回穩，市民出行增多，港鐵成功轉盈，半年賺26.7億元。

港鐵行政總裁金澤培表示，目前受疫情影響，跨境鐵路服務仍然停頓，需要透過多元化業務維持穩定。他強調，本地列車服務準時率仍維持99.9%的世界級水平，客量亦較去年回升16.7%。至於東鐵綫過海段工程，截至6月底工程已完成超過94%，港鐵正就相關工程進度與政府進行全面評估，完成後會盡快公布。



鐵路工程方面，團隊一直努力推進東鐵綫過海段的工程，截至六月底，沙中綫紅磡至金鐘段工程已完成超過94%。東鐵綫新信號系統和新列車已於今年2月開始逐步投入運作，另外在上半年亦完成了大部分現有東鐵綫主行車線路軌接駁至紅磡站新建月台，以及安裝架空電纜的工程。

金澤培稱，現正全力探討及落實可行措施，盡力追回部份進度及安全地完成項目，令東鐵過海段可盡早服務市民，港鐵正就相關工程進度與政府進行全面評估，完成後會盡快公布。

金澤培表示，已全力推進沙中綫過海工程，重要工程如會展站和金鐘站等已有一定進展，形容「係全力追趕緊」。（李澤彤攝）

「全力追趕」東鐵過海段進度 完成評估後盡快公布

被問到港鐵在沙中綫能否趕及在明年首季通車，金澤培表示，在屯馬綫進車後，已全力推進沙中綫過海工程，重要工程如會展站和金鐘站等已有一定進展，形容「係全力追趕緊」，惟整個系統和新列車投入服務等關鍵工程延遲了5個月，令整個工程都被拖延，「只能一日一日咁追」，港鐵正盡力追趕進度。

他又指出，屯馬線全線通車後，客流與預期差不多，亦有分流作用，不少東鐵乘客轉乘屯馬線，馬鞍山乘客亦會直接沿屯馬線出市區，減輕東鐵負荷。於早上上班繁忙時間，大圍站的人流明顯已疏導。

▼6月27日屯馬線全線通車 特別頭班車開出情況▼



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新鐵路線以擁有權方式推行

港鐵公司亦正拓展新鐵路項目，其中《鐵路發展策略2014》中的鐵路項目，包括東涌綫延線、屯門南延線、古洞站及北環線，已展開詳細規劃及設計。有關項目按計劃會通過擁有權方式推行，其中包括鐵路加物業發展模式，由港鐵公司投資建造。港鐵今年亦已獲政府邀請展開洪水橋站項目的詳細規劃及設計工作，希望服務新發展區的新增人口。他說，展望未來，港鐵會投資大約1,000億港元，發展新鐵路及相關項目。

被問到港鐵將以擁有權方式拓展新鐵路項目，是否能為港鐵帶來龐大利潤。金澤培解釋，擁有權模式即由港鐵投資、建造和營運新鐵路，亦即鐵路日後客流高低的風險，均由港鐵自行承擔，而發展新鐵路除要計算其興建成本外，亦要計及往後40至50年營運所需要的「追加投資」。若港鐵要將所有風險納入考量，所有鐵路項目均會虧損，直言「財務上係不可行」，因此要透過鐵路加物業的發展模式，才能令港鐵繼續營運。

▼6月27日屯馬線全線通車 鐵路迷於宋皇臺站搶先入閘▼



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金澤培續指，港鐵的利潤看似很高，惟把這些利潤攤分在往後40至50年支撐鐵路營運，「每一年嚟計，其實唔係好多」。因此鐵路加物業等多元化模式，支持鐵路所需資源的做法，是全球多個城市均想學習的營運方式。他說，港鐵未來3年逾500億元資本投資中，逾一半便要投入在現有鐵路中，維持其高效率、高安全和可靠服務。

港鐵重申高度關注柏傲莊用錯混凝土事件 按合作協議跟進

至於港鐵與新世界合作的大圍柏傲莊樓盤項目，第三期1座和8座，早前因部份牆身混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，新世界宣布拆卸重建，預料會延遲9個月落成。

業績記者會上，港鐵被多次問及事件責任誰屬，以及港鐵會否向新世界追討損失。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，港鐵與發展商的合作發展協議，清晰訂明雙方分工，強調港鐵高度關注事件，將會審視如何加強日後的發展項目。至於該項目商場亦被拖累，鄧智輝重申，雙方協議有訂立相關條款，但拒絕透露詳情，又指商場的招租未受事件影響，會繼續相關工作。

▼7月8日．柏傲莊第三期1座及8座需拆卸重建▼



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港鐵去年首次「見紅」

港鐵去年度錄得超過48億元虧損，是上市20年來首次「見紅」，其本港客運總乘客量去年僅得13.1億人次，按年大跌近31.5%，本地車站商務利潤連帶急挫51.2%，至只有25.02億元。受疫情影響，其本地客運業務的虧損亦進一步擴大至54.08億元。行政總裁金澤培今年3月公布業績時預料，客運服務需時至少一年才能恢復至疫情前的水平。

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