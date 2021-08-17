交通迷自白｜鐵迷非鐵膠　愛好者深入鑽研票價　點破港鐵收費問題

兩個月前屯馬線全線通車，有鐵路迷接受電視台訪問時，為英國著名民謠《綠袖子》譜上新詞，熱情唱出一句「屯馬開通真的很興奮」，情境轟動網民。每次新鐵路線通車，鐵路迷搶搭頭班車，衝閘、開香檳等片段，總在網絡上廣傳，鐵路迷與所謂「膠事」仿似畫上等號，總引來部份人取笑。

鐵路迷是否必然「膠」？《香港01》與3名交通迷細談社會對交通迷是否有所誤解。早在屯馬線全線通車前兩年，由鐵路迷組成的「港鐵票價結構關注組」早已點出屯馬線通車，勢必令港鐵部份路段出現「短貴長平」的不規則收費問題，問題及後引起立法會議員關注。

紀俊安更曾獲港台邀請，成為《城市論壇》嘉賓，與立法會議員同場討論港鐵票價問題。點出問題後，港府稱最快用3年時間解決港鐵票價不規則問題。紀坦言，從小喜歡鐵路，小時候也是爭坐新鐵路線頭班車的鐵路迷；但年紀漸長，更重視鐵路對社區的影響，希望從興趣中獲得的知識，也能為社會有建樹。



紀俊安是Facebook專頁「火車未到站」的創辦人，站內自稱站長，關注不同鐵路議題。（李澤彤攝）

兩鐵合併開始「入坑」喜歡鐵路

紀俊安是Facebook專頁「火車未到站」的創辦人，於專頁內自稱「站長」，關注不同鐵路議題。近年更成立鑽研港鐵票價機制問題的關注組，不時以「港鐵票價結構關注組成員」的身份在傳媒受訪。

紀俊安年幼時，只是普通的鐵路迷，2002年港鐵將軍澳線啟用，開始對鐵路產生興趣，到2007年兩鐵合併正式「入坑」。一如其他鐵路迷，遇上兩鐵合併的鐵路界「盛事」，就要乘搭合併後的頭班車，隨後開始撰寫網誌，並結識鐵路迷朋友。他笑言，當時單純喜歡鐵路「快、方便，同埋啲車得意掛」。

2009年紀俊安15歲，仍熱衷坐頭班車，不過將軍澳線康城站通車日，出現鐵路迷界的「慘痛事跡」。當時有鐵路迷在車箱內開香檳，片段於網上廣傳，同一列車的鐵路迷都出現在電視銀幕上，更被截圖放上「高登討論區」，遭網民群起批評為「毒男」、「行為怪異出位」。他坦言，當時有感被網絡欺凌，外出要戴口罩遮臉，回校亦曾遭受同窗報以奇異目光。

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康城站通車當日，有鐵路迷在列車上開香檳慶祝，片段至今仍在網上流傳。（網上影片截圖）

地區諮詢反思鐵路意義

這一年的遭遇，紀俊安對乘坐新鐵路線頭班車多了顧忌，他亦更成熟想鑽研更多鐵路議題。隨後沙中線工程項目上馬，港鐵需要「落區」諮詢，他原以為地區居民必然支持，當到達諮詢會現場時，土瓜灣道及馬頭圍道的居民，已就走線問題爭吵，對他這名單純的鐵路迷帶來衝擊，「（有鐵路）係咪一定會方便？會唔會係有其他副作用？對於社區嘅影響又會點呢？」

不少交通迷為「性格巨星」

新聞片段中的鐵路迷，不時都「語出驚人」，剛過去的港鐵屯馬線全線通車日，有人就為《綠袖子》一曲譜上「屯馬開通真的很興奮」的歌詞；有少年亦稱打從剛出生就已等港鐵通車。有些鐵路迷又會做出「捐閘」行為，「毒男」、「鐵膠」的罵名在網路上不脛而走。

紀俊安在大學社工系畢業，他同意交通迷中不少人是「性格巨星」，有時會對喜愛的事物過份執著，部份人則有「搏出位」心態，希望吸引傳媒目光，模仿前人「捐閘」，致公眾難免有負面印象。不過他認為，其實人人各有所好，追星族看見偶像海報也可莫名興奮，而鐵路迷喜愛的是鐵路，本質上未有大分別，「唔搞到人係無問題」。

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不少鐵路迷喜歡開設Youtube頻道，上載行車片段，紀俊安認為是「人有我有」心態，在社交媒體盛行年代，正是社會縮影，互相「鬥多貨」追求點擊率。今年3月有鐵路迷違規闖入屬於禁區的羅湖站，希望領取車站指南，以及拍攝行車，事件引起非議。紀俊安認為正是源於「人有我有」。

在鏡頭以外，有不少理性鐵路迷，本身任職教師、工程師等專業，但社會只會籠統標籤為「鐵膠」。紀俊安表示，或有部份鐵路迷認為搶乘頭班車的「衝衝子」為負累，「令成個圈子印象崩壞」，擔心被標籤為同類。

紀俊安認為，社交媒體盛行的年代，同溫層效應大，鐵路迷群組又有按年齡劃分的傾向，結果不同年齡層的鐵路迷鮮有交流。他就認為「與其割席，點解唔係我哋做返啲嘢，令佢哋嘅水平，或者眼界高啲呢？」

▼6.27屯馬線全線通車情況▼



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中學生鐵路迷日花兩小時吸收鐵路資訊

如紀俊安般鑽研鐵路議題的鐵路迷，以往較少在鎂光燈前出現。中學生鐵路迷Kobe是爭坐頭班車的「衝衝子」，熟悉列車型號，閒時「追車」拍攝列車，又開設Youtube頻道分享列車影片，夢想他朝成為港鐵職員，或較貼近公眾印象中的鐵路迷。

Kobe就讀小二時愛上鐵路，至今「鐵齡」約7年，每日大約花兩小時在網上吸收鐵路資訊，如瀏覽「香港鐵路大典」及觀看行車片段。有人會問行車片段有何好看？Kobe表示，當聽到列車廣播、摩打聲、開關門聲等，都有舒暢感覺，在功課壓力大時，甚至有減壓效果。

升中四的Kobe為鐵路迷，早前乘坐了屯馬線及東鐵新九卡車的頭班車。（梁鵬威攝）

部份鐵路迷不時「追車」，並非公眾慣常理解「送車尾」的追車，而是追看不同列車，Kobe亦是「追車」的一員。他解釋，鐵路迷有Whatsapp群組，交流列車資訊，抄下列車編號分享，當發現原本行駛荃灣線的列車，轉到其他線行駛，他們便會前往「追車」拍攝；又例如新列車登場，都同樣會追看，在暑假空閒時可以日花7至8小時「追車」。

他笑言，空閒時會等待數班車，直至心儀型號列車才上車，最長曾等近半小時。以屯馬線為例，根據他「追車」經驗，認為俗稱「假千九」的中國製列車較舒適。

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鐵路為興趣 可擴大社交圈子

談到網絡上不少人取笑鐵路迷的行為，Kobe坦言並不知情，認為喜歡鐵路只是普通興趣，但承認確實較為小眾。過往曾向他人談論鐵路，卻被笑稱為「鐵膠」，感到不快。不過他認為，以鐵路為興趣有其好處，例如可擴闊社交圈子，甚至結交內地鐵路迷，又可認識本地不同社區。

Kobe說，理解一般人未必有興趣深入了解鐵路，但認為鐵路服務非常貼身，始終相信每人都總會有點興趣，期望可向更多人推廣。

鐵路迷行為應以不影響其他人為原則

身為頭班車的「衝衝子」，Kobe認為，屯馬線一期通車時，鐵路迷「開香檳事件」於閘外發生，而且周圍都是鐵路迷，「大家都開心」；但假如在車廂上發生，可能影響他人，就並不恰當，認為鐵路愛好者的行為要有原則，「最緊要唔影響其他人」。

至於過去有鐵路迷擅闖羅湖站索取車站指南，他同意一般市民不應進入擅闖禁區範圍，但假如純粹拍攝，直接坐「回頭車」離開，其實亦可以接受。

受訪當日，Kobe的父親簡先生亦在場，他笑言對孩子認識加深，亦支持其興趣，「又唔係黃賭毒」，而且認為其觀察力有改善，所謂「膠」只是各人意見不同，純粹鐵路屬小眾興趣，方會有「鐵膠」一詞。事實上，Kobe亦喜愛羽毛球、野外定向等活動；同樣會看「多啦A夢」及電視劇集，只是同時喜歡鐵路。

兩代鐵路迷，兩個不同故事，談到未來，Kobe幻想他朝一日加入港鐵，將興趣化為工作，或許駕駛深愛的列車，又或擔當其他職位，父親亦大力支持。

紀俊安則希望繼續鑽研鐵路議題，除了拆解票價問題，亦希望推動港鐵設全線加設到站時間預報系統及開放數據，日後在民間繼續鞭策港鐵。他又認為，「鍾意鐵路唔等如鍾意港鐵」，盡可能自身發揮影響力，至少令大眾人知悉港鐵問題，並寄語年輕「衝衝子」鐵路迷：