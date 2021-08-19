灣仔Airbnb單位藏汽油彈案　城大生與裝修學徒分別囚40及36個月

城大生與一名裝修學徒，前年與他人在灣仔一個Airbnb單位逗留時，有警員上門搜查，並發現單位內有約59枚汽油彈，兩男昨被裁定管有物品意圖摧毀或損毀財產罪成，案件今(19日)在區域法院判刑，法官葉佐文指事發地點在多層商住大廈，單位內藏易燃物品潛在危險，判二人分別入獄40及36個月。



兩名被告：鄭錦輝(22歲，城大生)、及黃建棋(21歲，裝修學徒)，兩人被指於2019年11月2日，在灣仔一個單位內管有59枚汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的淺黃色液體、約一公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。

法官葉佐文在判刑時指案情嚴重，因為該些汽油彈是存放在多層商住大廈內，兩名被告以身試法代價大，考慮到鄭在本案中管有的汽油彈及助燃劑等總量較黃多，故判鄭入獄40個月，黃則囚36個月。

本案原本共有5名被告，其中男被告莫禮滔，及女被告楊泳茹，開審前已認罪，各被判囚38個月；另一名被告丘建威，昨被裁定罪名不成立。

案情指警方當日突擊搜查案發單位，發現內有大批疑用以製做汽油彈的材料，及一些已製成的汽油彈，部份被告曾嘗試在露台逃走卻未有成功。控方指部份汽油彈有黃的手印，閉露電視亦拍到鄭曾帶發泡膠箱等進入該大廈。

案件編號：DCCC 97/2020