東京奧運｜香港代表隊坐開篷巴士凱旋巡遊　1男子狂奔追車超搶Fo

東京奧運香港代表隊今早（19日）乘坐開篷巴士由尖沙咀起步作凱旋巡遊，沿途引來大批市民觀看及拍照。在代表隊巡遊期間，有眼利的網民卻發現，1名男子不斷尾隨巴士在行人路上跑步揮手，極之搶Fo，同時亦都引起網民熱議！



東京奧運香港代表隊今日乘坐開篷巴士作凱旋巡遊，其間有1名男子在行人路上「陪跑」尾隨，引起網民注意。（facebook專頁「有線新聞 i-Cable News」短片截圖）

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香港代表隊的凱旋巡遊以紅磡香港體育館起為點，然後開始轉入尖沙咀等九龍市區地點，車上的運動員包括有以女子100米、200米自由式游泳銀牌的何詩蓓、女子空手道個人型銅牌的劉慕裳及乒乓球女子團體的蘇慧音、李皓晴及杜凱琹等等。

港隊凱旋巡遊的過程在電視台及網上都有直播，一眾運動員當然成為焦點。不過當車隊駛經尖沙咀警署對出一段彌敦道的時候，卻有網民發現鏡頭突然走出1名身穿藍色背心黑色短褲、戴黑色口罩及太陽眼鏡的短髮男子，不斷在行人路上號步尾隨巴士，同事向運動員們揮手，十分搶Fo。

香港代表隊坐開篷巴士凱旋巡遊【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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該名男子由尖沙咀警署起一直「陪跑」，與巴士一直沿彌敦道南下，不時都出現在鏡頭之前。直至巴士到達喜來登酒店後，轉右駛向太空館再轉入廣東道，男子才沒有再出現，相信是終於「跟甩」。根據Google Maps資料，男子跑步距離約為850米，另外參考直播時間線，男子當時跑了大約7分鐘。

男子亦都引起正在觀看直播的網民關注，留言笑指「嘩，隔離條友好跑得」、「位哥哥一路跑」。不過亦有人表示，如果巡遊可以在周末舉辦，相信可以有更多市民趁放假的時候參與，親眼欣賞運動員們的英姿。

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