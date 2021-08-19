東京奧運｜港隊運動員乘巴士巡遊　大批市民夾道歡呼︰你哋好勁

香港運動員於東京奧運取得一金兩銀三銅的歷史佳績。港府與港協暨奧委會今早（19日）安排代表隊成員乘坐巴士在市區巡遊，不少市民夾道歡迎，為香港運動員喝采。有家長帶同小朋友，一大早到尖沙咀彌敦道及廣東道，觀看巴士巡遊，希望感受奧運氣氛和分享港將的喜悅；有市民更表示，見到運動員時，心情十分激動興奮。



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彌敦道外人流不少 有市民追車

接載港隊代表的開蓬巴士，於今早（19日）約9時半出發巡遊，由紅磡前往西九文化區戲曲中心，之後運動員會在會場內，出席返港歡迎儀式。

尖沙咀美麗華廣場二期對開一段彌敦道，今天早上人流逐漸增多，巡遊巴士於上午9時50分左右抵達，不少市民與運動員揮手打招呼，又舉起電話拍照留念，亦有市民歡呼並大叫「蘇慧音」、「香港隊」、「你地好勁！」等，更有市民在巴士離開後「追車」。

居觀塘、藍田市民特意到場向運動員表達支持

居於藍田的林太太，帶同一對子女，專程到彌敦道支持香港運動員。她表示，「係小朋友想嚟，而且香港運動員付出咗咁多努力，好值得支持」。她11歲的女兒最喜歡看跳水項目，本身有參加跳繩興趣班，奧運使她女兒更投入運動。

觀塘區居民戚氏夫婦，亦特意到尖沙咀彌敦道觀賞運動員巴士巡遊。二人說，最想見獲得兩面游泳項目銀牌的港隊泳將何詩蓓，以及女子乒乓球隊三位成員。戚太太表示，看比賽時都會「非常肉緊和激動」，又說「嚟一件屬於香港嘅開心事，喺香港人嘅光榮，好希望可以參與其中」。

市民提早3小時到場支持運動員 盼政府給予空間

另一熱門觀賞巡遊地點廣東道，同樣聚集大量市民，不少市民更手持國旗及區旗到場支持，接載運動員的巴士駛過時，有市民更嘗試追車。

巡遊巴士在早上10時左右駛入廣東道，大批市民歡呼喝采，在沙田居住的許小姐從7時多便開始等待巡遊。她形容看完巡遊後很興奮，並指「個個運動員都支持，今日嚟幫佢哋打氣就好開心！」她為香港運動員感到驕傲，明白現時本地運動員的資源不足，希望港府給予更多空間，讓本地運動健兒可發揮潛力。

年屆七旬的蘇先生說，因為熱愛運動一直留意體壇盛事，今早大概9時便從大埔趕到尖沙咀尋找最佳觀賞巴士巡遊位置。他認為香港投放在運動的資源不及其他國家及地區，部份運動員更需額外工作維持生計，加上政府、學校不算重視體育發展，運動員能「爭氣」獲取如此佳績不易，為他們感到驕傲。因為自己偏愛球類運動，最開心看見三個乒乓球運動員得到如此成績。

市民樂小姐帶同女兒一起來看巡遊，她表示，今早大概8時半已到廣東道，認為港隊於今屆東奧是一個「傳奇」，過去未曾試過一屆奧運取得如此多獎牌，尤其游泳賽事是外國的強項，港隊成功取得突破。今天巡遊最想向泳將何詩蓓表達支持，形容過去一個月「每晚睇東奧送飯。」

▼兩面銀牌得主「女飛魚」何詩蓓▼



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▼乒乓女團蘇慧音、李皓晴、杜凱琹獲奧運銅牌▼



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▼「鄧謝配」鄧俊文與謝影雪奪羽毛球混雙銅牌▼



▼張家朗男子花劍奪金▼



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▼李慧詩爭先賽奪銅牌▼

