東京奧運｜西九戲曲中心舉行祝捷歡迎會　港隊代表見傳媒

香港運動員於2020東京奧運取得一金兩銀三銅的歷史佳積，「女飛魚」何詩蓓、乒乓女團蘇慧音、李皓晴、杜凱琹，以及「形女」劉慕裳返港後已完成檢疫，港府今日（19日）舉辦歡迎儀式，安排獎牌運動員和其他港隊運動員乘搭兩輛開篷巴士，在尖沙咀凱旋巡遊，市民可在尖沙咀的一段彌敦道和海港城對出的一段廣東道，向健兒祝賀打氣。《香港01》將直播巡遊及歡迎儀式。
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最佳觀看位置：尖沙咀彌敦道及廣東道
據康樂及文化事務署公布，巡遊巴士會在紅磡香港體育館開出，料於上午9時40分抵達佐敦道與彌敦道交界，之後向南行經尖沙咀彌敦道，再經梳士巴利道轉入九龍公園徑，再屈入海港城對出的一段廣東道，然後經北京道再駛上九龍公園徑，終點為西九文化區戲曲中心，巡遊全程約45分鐘。當然建議市民可在尖沙咀彌敦道及廣東道觀看。
奪得男子花劍個人金牌的「香港劍神」張家朗和奪得單車爭先賽銅牌的「牛下女車神」李慧詩因已到內地準備全運會，今日未能參加巡遊。
▼兩面銀牌得主「女飛魚」何詩蓓▼
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▼乒乓女團蘇慧音、李皓晴、杜凱琹獲奧運銅牌▼
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▼劉慕裳贏得空手道個人形銅牌▼
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▼「鄧謝配」鄧俊文與謝影雪出戰羽毛球混雙▼
▼張家朗男子花劍奪金▼
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▼李慧詩爭先賽奪銅牌▼
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