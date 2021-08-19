妮歌潔曼惹違檢疫令之嫌　商經局：工作行程包試造型　無發現違規

荷里活影星妮歌潔曼於12日由澳洲悉尼乘搭私人飛機抵港拍劇，期間被拍攝到外出購物，亦並非逗留在檢疫酒店，惹違反檢疫令之嫌。商務及經濟發展局發言人稱回應傳媒查詢，指相關人士獲港府豁免檢疫，但需要提供工作相關行程等，當中包括拍攝、試造型、排練，並必須使用點對點接送服務，「點對點」工作，目前尚未發現有關人士違反豁免檢疫條件。



澳洲《每日郵報》報道，荷里活影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）上周四（12日）由澳洲悉尼乘搭私人飛機來港拍攝劇集《Expats》。期間被拍攝到她抵港兩日後，即14日及15日分別到中環服裝店購物，以及在山頂、西環山道進行拍攝工作。有指她並非逗留於指定檢疫酒店，而是居於山頂道月租65萬港元的豪宅。

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商經局：免檢人士須提供工作相關行程 包括拍攝、試造型

商務及經濟發展局發言人指，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》即第599E章，有關人士獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，同時必須遵守指定防疫措施及其他條件，以盡量減少任何傳播風險。相關包括疫苗接種及指定住宿地點。另外，有關人士必須定期進行檢測，並於抵港後頭14天進行至少三次檢測，並結果呈陰性；以及提供工作相關行程等，當中包括拍攝、試造型、排練等，並必須使用點對點接送服務，「點對點」工作。

發言人又指，有關當局會確保有關人士遵從相關條件，目前尚未發現有關人士違反豁免檢疫條件。