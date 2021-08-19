馬鞍山綠化帶改劃建屋　城規會否決私樓項目　因鄰近郊野公園

政府早前建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖，包括將區內7幅「綠化地帶」改劃為住宅、政府機構或社區用途，惹起公眾反對。

當中一幅於馬鞍山村路以西、擬建逾千伙私樓的用地，被城規會否決改劃為住宅用途，將維持為綠化地帶。城規會裁決時提到，因用地位置鄰近郊野公園，加上考慮到馬鞍山鐵礦歷史，決定不接納改劃申請。不過，其餘3幅擬建公營房屋的用地改劃申請則獲批。



政府建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖，包括將區內7幅「綠化地帶」改劃為住宅、政府機構或社區用途。（資料圖片/余俊亮攝）

城規會指於公眾諮詢期內收到5,699份有效的申述及意見，並於7月起就收回的意見舉行會議。城規會於周三舉行會議，經審議後，決定接納部份申述及意見，將擬建私樓的用地維持作綠化地帶，即否決改劃為住宅用地。

3幅土地改劃建公營房屋獲批

城規會指有關決定考慮到馬鞍山鐵礦場歷史，加上該用地鄰近郊野公園。不過，其餘用作3幅用作興建公營房屋的用地改劃則獲城規會通過。

政府早前建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖，改劃7幅土地用作住宅，或政府、機構或社區用途。當中4幅用作房屋發展，料可提供約6,180個公營房屋單位，及約1,040個私營單位。擬建私樓的用地位於馬鞍山村路上段，佔地約2.73公頃，除提供私營住宅單位外，亦附設一所150個宿位的安老院舍。多個環保團體反對改劃，指綠化地選址有緩衝作用，以保護郊野公園生態核心區；而附近的礦場遺址亦有多個歷史建築。