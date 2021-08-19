七一刺警案｜4港大生涉宣揚恐怖主義　容頌禧本獲保釋遭控方覆核

香港大學學生會評議會上月7日通過「悼念」七一刺警案疑兇梁健輝動議，並稱「感激他為香港作出的犧牲」，引發軒然大波。警方國安處昨（18日）拘捕4名港大學生會成員，包括前學生會會長郭永皓、港大評議會主席張敬生及文學院學生會前代表容頌禧，以及李國賢堂前學生會代表杜林丞亨，控以一項宣揚恐怖主義罪，及一項屬交替的煽惑他人有意圖而傷人罪。案件今（19日）在西九龍法院提訊，署理總裁判官羅德泉應控方要求將案件押後至10月15日再訊，以待警方進一步檢視證物。各被告亦有保釋申請，羅官最終只有容頌禧准保釋外出，惟控方即要求覆核，容暫須繼續還柙。



一被告原獲准保釋

四名被告：張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲），同被控違反《港區國安全》第27條，指4人於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義。

羅官聽罷律師就保釋申請的陳詞後，拒絕首3名被告保釋，僅批准第4被告容頌禧的申請。惟控方隨即引用《刑事訴訟程序條例》提出覆核申請，要求繼續扣押容，並在48小時內將其帶上高等法院。羅官最終按法例規定，將所有被告繼續還押。

他們另被控一項屬交替控罪，即煽惑他人有意圖而傷人罪，違反普通法及香港法例第212章《侵害人身罪條例》第17（a）條，即於同月同日，在香港非法煽惑他人意圖使香港警務處的警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警務人員。

官要求警方下周交代進度

署理副刑事檢控專員周天行要案件暫毋須答辯，將案件押後8星期，以待警方檢視早前搜獲的9部手提電話和電腦，以及一些錄影片段。代表第4被告的黃宇逸大律師表示反對，指警方應在完成調查後再作出檢控，並認為8星期的押後太長，對於難以獲得保釋的被告而言不公平。周回應則指警方昨日才拘捕被告，需時檢視證據。羅官最後決定在下次再訊之前，先於9月14日提堂以了解警方調查進度。

控方今由署理助理刑事檢控專員張卓勤、署理副刑事檢控專員周天行代表，各被告則分別由法律系首席講師陳文瀚、港大法律系教職員詹鋌鏘、魏俊及黃宇逸大律師代表。

案件編號：WKCC 3292/ 2021

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