七一刺警案｜網民發帖稱疑兇為烈士或義士　湯家驊稱有機會被檢控

港大學生會評議會上月通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝動議，警方國安處今早（18日）拘捕四名成員，指他們涉嫌違反《港區國安法》第27條「宣揚恐怖主義罪」。

警方定性七一刺警案為「孤狼式的本土恐怖襲擊」後，當時有不少市民帶鮮花悼念，又曾在網上社交平台稱呼疑兇為「烈士」及「義士」等。行會成員、資深大律師湯家驊稱，難以一概而論情況是否違法，但關鍵是行為意圖，以及是否達到宣揚恐怖主義的效果。

湯指，「烈士」等稱呼有讚揚意思，即希望推廣行為理念，令更多人可以做到；而在社交平台表達意見，已可達宣揚效果，有機會被檢控。



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放鮮花悼念或涉認同恐怖主義行為

行會成員、資深大律師湯家驊表示，今次案件關鍵是港大學生會評議會成員，透過動議公開讚揚七一施襲者犧牲。他指，「犧牲」一詞代表為正義放棄生命的行為，反映視「恐怖主義」行為屬正義行為，評議會將動議在社交平台發布，有推廣及宣揚「恐怖主義」意味。

警方事後定性七一刺警案為「孤狼式的本土恐怖襲擊」，曾有市民帶同鮮花到現場悼念疑兇。湯家驊指，香港是法治之區，事件是否被定性為恐怖主義，法庭會作最終判斷，但如果事件符合法律上的定義，警方可作出執法及起訴，若任何人推廣或意圖令人認同恐怖主義行為，則有機會觸犯國安法第27條，涉及宣揚恐怖主義罪行。

他指，當日悼念市民是否涉違法，不能一概而論，「放鮮花」可能只是認同恐怖主義行為，未必有宣揚意圖，「如果無傳媒報，可能無人知」。不過，若有人利用傳媒報道，去表達認同，則有機會涉及條例「宣揚」的定義。

行會成員、資深大律師湯家驊表示，今次案件關鍵是港大學生會評議會成員，透過動議公開讚揚七一施襲者犧牲。（資料圖片）

網上稱疑兇「烈士」、「義士」屬讚揚恐怖主義 有機會被檢控

有不少網民在社交平台發帖文，稱呼疑兇為「烈士」、「義士」、「英雄」等。湯家驊認為，這些字眼可被視為「讚揚」恐怖主義行為，即希望推廣行為理念，令更多人可以做到，有機會被檢控。

至於在個人社交平台推廣這類訊息，湯認為，宣揚可有不同方式，如在網上發布、透過傳媒向社會表達訊息、在社交媒體等發表意見，都可以達到「宣揚」效果，「宣揚意思係你將訊息傳俾另一個人」，不論涉及人數是一個人或100萬人，只要希望對方認同、接受及模仿，都屬於條例中「宣揚」的定義。

若市民以反諷方式表達、或貶損涉事警員等，是否也屬於「讚揚」恐怖主義？湯家驊認為，表達方式並非重點，若任何人推廣或者意圖令其他人去認同恐怖主義行為，則有機會涉宣揚恐怖主義。

如有市民「讚揚」疑兇的私人訊息被截圖，並流傳在社交平台。湯家驊認為，要視乎當事人有否犯罪意圖，「如果有人鍾意踩線，對唔住，就無人同情你。」