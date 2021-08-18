七一刺警案｜警國安處拘4港大學生會成員　涉違宣揚恐怖主義罪

香港大學學生會評議會上月7日通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」的議案。消息稱，警方國安處今早（18日）拘捕4名港大學學生會成員，包括港大前學生會會長郭永皓、港大評議會主席張敬生及文學院學生會代表容頌禧。國安處高級警司李桂華指，當日會議中有人讚揚七一刺警案疑兇為「烈士」，並為其行動辯解，而涉案動議亦獲30人投贊成票，2人投棄權，國安處人員稍後會約見所有與會者。



國家安全處高級警司李桂華交代案情指，國安處人今日（18日）在全港不同地方展開拘捕行動，主要針對7月7日香港大學學生會評議會召開的緊急會議，而會議中有人宣揚恐怖主義。國安處共拘捕４名男子，年齡介乎18至20歲，身份為學生會幹事及評議會會員。

李桂華指，今日的拘捕行動是7月16日國安處搜查港大的延續。當日國安處人員持法庭手令，以及在學生會聘用的律師見證下，檢獲到CCTV錄影，會議相關文件及電腦。

警方調查後，確認港大學生評議會在7月7日召開了緊急會議。會議議程正式開始前，有人為七一刺警案疑兇默哀，並形容死者是為香港而犧牲。而會議的第一個動議是商討論疑兇的死亡事宜，提出動議的人士表明希望用褒獎形式處理動議，並希望相關決定能記錄在港大的歷史之中。

整個商討過程中，贊成動議的人士發言稱死者為「烈士」、有勇氣，並對死者擊節讚賞。最終動議在30人贊成，無人反對，2人棄權下通過。學生會再透過社交平台將議案結果轉發出去，最後由各大傳媒各公眾發布。

▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

