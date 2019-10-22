【10.20遊行】古蹟遭水炮車染藍　聖安德烈堂牧師：接受警方道歉

周日（20日）九龍區遊行，警方出動水炮車驅散示威者，尖沙咀聖安德烈堂遭水炮車「染藍」，牆身及地面均沾有藍色水。聖安德烈堂牧師Alex McCoy表示，日前警方有人致電道歉，並指「我們不是故意的。」牧師亦表示接受警方道歉，並指已派員清理好教堂外牆好地面。而聖安德烈堂旁的雪糕店經理Alvin表示，當日催淚彈氣體攻入店内，藍色水更打中店舖玻璃，他質疑警方於未有太多示威者情況下，向店外記者及人群施放顏色水，他稱警方與商戶的通訊群組「慢兩拍」，更新資訊速度較低。
10月21日，聖安德烈堂對出馬路仍然染有藍色顏料，拱門底部亦留有藍色水漬。（曾梓洋攝）
清潔聖安德烈堂及彌敦道一帶道路，地面及石造牆身仍留有藍色水痕迹。（鄧詠中攝）
周日（20日）九龍區遊行，警方驅散行動時出動水炮車，於尖沙咀彌敦道射藍水，九龍清真寺及聖安德烈堂遭水炮車「染藍」，牆身及地面均留有藍色水痕迹。至周二（22日）早上有清潔工人到場，清潔聖安德烈堂及彌敦道一帶道路，現場可見地面及石造牆身仍留有藍色水痕迹。
聖安德烈堂同被「染藍」 牧師：接受警方道歉
日前，特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰，聯同其他政府官員到清真寺與教長Muhammad Arshad會面，其後指教長接受警方與林鄭道歉。同樣被「染藍」的尖沙咀聖安德烈堂，暫未有政府官員或警務人員到訪。
聖安德烈堂牧師Alex McCoy表示，日前水炮車未有對教堂造成嚴重破壞，工作人員已自行將門上的藍色水清理。他續指，日前警方有人致電道歉，並指「我們不是故意的。」而教堂稱事件輕微，亦接受警方的道歉。
屬二級歷史建築 日佔時期被改為「神社」
據資料顯示，聖安德烈堂於1906年落成，屬二級歷史建築，為九龍區歷史最悠久的基督教教堂。逾百年歷史的聖安德烈堂，於日佔時期，教堂的主任牧師曾被囚，教堂亦被改為日本神道教的神社。而教堂曾進行多次修復工程，2006年獲頒聯合國教科文組織「亞太區文物古蹟保護獎優秀獎」。
聖安德烈堂旁的雪糕店 催淚彈氣體攻入店内
位於聖安德烈堂旁的雪糕店，周日亦遭受水炮車「藍色水」影響，藍色水更打中店舖玻璃。（受訪者提供圖片）
雪糕店遭水炮車染藍
位於聖安德烈堂旁的雪糕店，周日亦遭受水炮車「藍色水」影響。店舖經理Alvin表示，當日警方施放催淚彈時，店舖的前後門已落閘，但催淚彈味不停攻入店內，員工需要避入廁所洗眼。「洗咗好多轉，痛了大半日，之後射水炮車，中晒我哋成間舖啲玻璃，之後（員工）自己洗，員工到現時隻手都痛！」
催淚彈氣體攻入店内
Alvin續指，當時有員工整三文治，不過仍有催淚彈氣體攻入店内，他們立即關掉冷氣，惟氣體由天井攻入，員工仍然避無可避。他稱近日生意受到影響，損失數千元，他指店舖只是開業三星期，「印象分大減，客人或者不願再光顧！」「好老實講，當時冇乜示威者，反而係一堆記者，咁樣射，個意義係邊？」
警方、商戶通訊群組 更新資訊速度較低
「你淨係講你想講嘅嘢，我哋想知嘅時候，無一個真實嘅渠道！」他續指，警方有將附近商店負責人，加入一個通訊群組，但他認為警方更新資訊速度較低，「每一次send上group（上載資料至群組），就已經發生咗事情。我知嚟做咩，我都睇到喇！」對於近月商戶蒙受損失，Alvin指站在商戶立場，希望政府提供賠償。但情況仍難以彌補商戶形象，他擔心商戶有長遠影響。「嗰兩三個鐘形成嘅損失都大！」