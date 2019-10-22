【10.20遊行】古蹟遭水炮車染藍　聖安德烈堂牧師：接受警方道歉

周日（20日）九龍區遊行，警方出動水炮車驅散示威者，尖沙咀聖安德烈堂遭水炮車「染藍」，牆身及地面均沾有藍色水。聖安德烈堂牧師Alex McCoy表示，日前警方有人致電道歉，並指「我們不是故意的。」牧師亦表示接受警方道歉，並指已派員清理好教堂外牆好地面。而聖安德烈堂旁的雪糕店經理Alvin表示，當日催淚彈氣體攻入店内，藍色水更打中店舖玻璃，他質疑警方於未有太多示威者情況下，向店外記者及人群施放顏色水，他稱警方與商戶的通訊群組「慢兩拍」，更新資訊速度較低。

清潔聖安德烈堂及彌敦道一帶道路，地面及石造牆身仍留有藍色水痕迹。（鄧詠中攝）

周日（20日）九龍區遊行，警方驅散行動時出動水炮車，於尖沙咀彌敦道射藍水，九龍清真寺及聖安德烈堂遭水炮車「染藍」，牆身及地面均留有藍色水痕迹。至周二（22日）早上有清潔工人到場，清潔聖安德烈堂及彌敦道一帶道路，現場可見地面及石造牆身仍留有藍色水痕迹。

聖安德烈堂同被「染藍」 牧師：接受警方道歉​

日前，特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰，聯同其他政府官員到清真寺與教長Muhammad Arshad會面，其後指教長接受警方與林鄭道歉。同樣被「染藍」的尖沙咀聖安德烈堂，暫未有政府官員或警務人員到訪。

聖安德烈堂牧師Alex McCoy表示，日前水炮車未有對教堂造成嚴重破壞，工作人員已自行將門上的藍色水清理。他續指，日前警方有人致電道歉，並指「我們不是故意的。」而教堂稱事件輕微，亦接受警方的道歉。

屬二級歷史建築 日佔時期被改為「神社」

據資料顯示，聖安德烈堂於1906年落成，屬二級歷史建築，為九龍區歷史最悠久的基督教教堂。逾百年歷史的聖安德烈堂，於日佔時期，教堂的主任牧師曾被囚，教堂亦被改為日本神道教的神社。而教堂曾進行多次修復工程，2006年獲頒聯合國教科文組織「亞太區文物古蹟保護獎優秀獎」。