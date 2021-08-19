新冠肺炎｜初確診病人疑張永發診所採樣污染　袁國勇：非真的感染

衞生防護中心今日（19日）調查一宗初步確診個案，病人曾到海怡半島張永發醫生診所接受採樣檢測，化驗結果為初步陽性，但病毒量很低，他之後入院再採樣均是陰性。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（19日）與衞生署人員到診所視察，袁表示診所同時提供科興疫苗接種服務，當日下午診所有4名市民打疫苗，而病人傍晚7時採樣，懷疑拭子受疫苗污染導致測試呈陽性，認為病人並非真的感染。不過他表示，現時仍在調查事件，與病人相關的30多名密切接觸者仍須隔離檢疫。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，涉事病人於金鐘工作，過去兩周主要上班及光顧食肆，未前往高危地方，因為按公司要求需接受定期採樣檢測，於8月16日晚上約7時到海怡半島海怡廣場西醫張永發診所，接受咽喉拭子採樣，之後樣本經化驗後，結果為陽性，不過病毒CT值為34至37，即病毒量很低。病人之後入院再接受採樣，不過結果均為陰性。

袁國勇表示，涉事診所當日下午有4名病人接種科興疫苗，病人於晚上7時才接受採樣，雖然醫生每次打針後均有消毒及洗手，但病毒的核酸不會被酒精破壞，估計病人並非真正確診。他表示，接種疫苗時，抽針過程或令疫苗病毒「彈出」污染環境，醫生有可能洗完手後再觸摸桌子，令疫苗污染拭子。未知診所的鮮風氣流量如何，亦有可能是抽針時有殘餘疫苗濺到四周，或者在空氣飄流。他表示，會於診所的桌子、棄置疫苗樽的地區、洗手水喉、通風口等取環境樣本化驗。

過往亦曾有檢測樣本被科興疫苗污染，袁國勇強調，涉事醫生有做足程序，但建議日後病毒檢測採樣，以及打針應分開房間處理；打針後用漂白水清潔環境，以破壞病毒核酸；將檢測樣本瓶與疫苗放置位置完全分隔；並改善鮮風及氣流，考慮使用空氣清新機、紫外線等，將病毒粒子過濾。他續稱，部份或難以分房打針，但採樣及打針的地方應至少相隨兩米。

袁國勇表示，現時仍未能完全剔除病人受感染的可能，只是疫苗污染的可能性最大，港大微生物實驗室會為就此做基因測序， 暫時密切接觸者仍需留在隔離中心。

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另外，早前機場國泰貴賓室「寰宇堂」一名女職員確診，歐家榮表示，根據航空公司的資料，過去21日，有逾2,000名轉機旅客曾於女患者上班的日子到訪「寰宇堂」，其中6人從英國抵港，一半人轉機往上海，另一半則到澳洲。他表示，患者的病毒基因，與英國流行的Delta變種病毒相似，至今有逾90名密切接觸者送往檢疫隔離，當中逾70人是貴賓室員工。

談到現時高風險地區的轉機安排，袁國勇表示明顯出現漏洞，當局需要跟進，並應了解為何仍有機場員工未接種任何疫苗。不過他亦稱，顧及經濟因素，其實難以完全禁止旅客到港轉機，只能提高疫苗接種率。他又補充，受Delta變種病毒影響，疫苗建立免疫屏障的說法已經破滅，市民不應再有任何幻想。