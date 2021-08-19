嶺大停代收會費　學生會靠屬會宣傳、網上登記　連日只得50人報名

自反修例風波後，多間資助大學相繼與學生會「割席」，八間之中有六間終止為學生會代收會費，削弱學生會財政及招收會員能力。

嶺大學生會代表會臨時行政委員會副主席陳穎茵接受《香港01》查詢指，本打算藉舉辦迎新營招募會員及徵收會費，惟校方月中以疫情為由，突然取消迎新活動，令學生會大失預算。陳又指，學生會須再「變陣」，本周起透過屬會招新生入會，又設網頁供登記做會員，惟反映屬預期中的冷淡，連日只有50人登記，只能靠日後舉辦康樂活動，繼續招募工作。



八間之中有六間終止為學生會代收會費，包括嶺南大學。（資料圖片）

往年近千新生做會員

在過去這一年，城大、中大、港大、理大、嶺大及浸大先後宣布，終止為學生會代收會費。嶺大學生會過往實行必然會員制，會費由校方代為徵收，不過，新學年學生會須自行處理。

嶺大學生會代表會臨時行政委員會副主席陳穎茵接受《香港01》查詢指，本計劃透過迎新營招募會員及徵收會費，但校方基於疫情取消迎新活動，令學生會大失預算。

陳穎茵指，學生會須再「變陣」，本周起透過屬會宣傳，招募新生入會，設立網頁登記做會員，再由同學自行透過銀行「過數」，或前往校園內的會室交會費，不過，報名情況冷淡，連日只有50人登記。陳指，以往每年有約700至800位新生自動成員會員，而每年共有約4000會員，一年可收取約53萬會費。

陳穎茵指，早已預料學生自行入會及交會費的動力較低，相信與當前社會環境無關。（資料圖片）

財政儲備暫穩健 可有效維持運作

陳穎茵指，早已預料學生自行入會及交會費的動力較低，相信與當前社會環境無關。她指，會員招募不設期限，計劃會透過提供福利，或舉辦康樂活動，如舉行歌唱比賽、盤菜宴等，藉此吸納會員，但未有設定目標。她續指，學生會財政暫時穩健，但若「燒光」儲備，則須自負盈虧。

至於其餘五間院校方面，港大學生會因評議會風波，上月已全體請辭，校方亦不再承認學生會，又下令屬會在新生註冊日期間，不能夠為學生會代招會員及收會費。

中大學生會實行必然會員制，惟臨時行政委員（臨政）會近日全體請辭，將於月底解散，在招收會費進展方面，臨政稱未有回應。至於城大、理大及浸大學生會則未有回覆。