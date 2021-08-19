多間大學復辦實體迎新營　因疫情及「斷莊」八大均無學生會迎新營

去年因疫情，不少大學的迎新營（O Camp）相繼改以網上形式進行。今年部分大學允許學生組織辦實體迎新活動，但必須嚴格遵守各項防疫措施，當中港大更要求參與的學生均須已接種新冠疫苗或檢測陰性。惟今年因疫情持續，加上八大之中逾半數學生會「斷莊」，新學年八大院校亦不設學生會迎新營。



今年港大、浸大、科大及理大亦允許學生組織舉辦實體迎新活動，但必須嚴格遵守各項防疫措施。（資料圖片）

臨近9月開學，以往八月下旬至九月上旬為迎新營（O Camp）舉辦高峰期，大學的迎新活動，一貫皆由學生會協辦。惟今年因多間大學學生會「斷莊」，新學年八大院校將不設學生會迎新營，部分更改由校方統一舉辦迎新活動，多間院校亦將迎新活動改由網上舉行。

港大、浸大、科大及理大均允許學生組織辦實體迎新活動

今年港大、浸大、科大及理大亦允許學生組織舉辦實體迎新活動，但必須嚴格遵守各項防疫措施。當中港大指，學生可舉辦迎新活動，惟活動有人數限制，而且所有參加的學生均須已接種新冠疫苗或檢測陰性。

港大指，學生可舉辦迎新活動，惟活動有人數限制，而且所有參加的學生均須已接種新冠疫苗或檢測陰性。（資料圖片）

科大亦指，為減少人羣聚集及減低社區爆發的風險，校方並不支持學生組織在校外自行舉辦類似活動；學生會今年會由臨時行政委員會負責處理行政事務，包括與各屬會協調舉辦迎新活動。

理大今年學生會及其屬會均不會舉行實體迎新營，不同的學生組織會按其需要舉行網上或實體迎新活動。另外，教大今年的新生註冊繼續以網上形式進行，學生事務處將舉辦為期兩星期的「迎新週」，讓新生分批回校園參與迎新活動。

根據中大網站，今年將恢復舉辦書院「大Ｏ」及各學院或學系「細O」新生迎新營。（資料圖片／鄭子峰攝）

中大復辦各迎新營

根據中大網站，今年將恢復舉辦書院「大Ｏ」及各學院及學系「細O」新生迎新營，部分的「細O」於今日起至二十九日舉行，「大Ｏ」則於八月三十日至九月四日期間舉行。中大指，因應防疫要求，迎新活動以日營及小組形式於校園內進行。校方早前亦分別於三日舉行實體「香港中文大學迎新日」，包括書院介紹及諮詢、校園導覽及書院迎新活動等。

嶺大表明，因應疫情為減低大量同學聚集，新生註冊及所有校內迎新活動改為在網上舉行。（資料圖片）

嶺大敦促學生組織盡可能在網上舉行迎新活動

嶺大表明，因應疫情，為減低大量同學聚集，新生註冊及所有校內迎新活動改為在網上舉行。另外亦敦促學生組織舉行的迎新活動盡可能在網上舉行，若學生組織決定在校外舉行實體迎新活動，應嚴格遵守政府和大學發出的指引。學生事務處和舍監辦公室亦會一如既往，為學生組織提供適切的建議和可能的協助。

早前嶺南大學學生會代表會臨時編委會指，最少4個學生會屬下組織的迎新活動已籌備當中，包括已租用迎新營場地、向組爸媽收費、訂購紀念品等，直斥校方太遲公布，又稱總損失可達20萬以上。