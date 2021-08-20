機舖滅火筒圍毆案　再有兩男認罪　求情稱盲目忠誠及抽下水犯案

旺角一遊戲機中心去年發生15歲少年被圍毆事件，多名青年以滅火筒及膠牌等施襲，少年被打脾臟撕裂，當場失去知覺，最終並要接受緊急手術切除脾臟憶。這宗屬於區域法院審理的案件，其中4人早前認罪，被判入教導所，案件今移師西九龍法院處理，再有2名涉案男子認傷人罪，他們均稱只是盲從忠誠，及「抽下水」等原因，曾踢向事主。暫委法官許肇強將案件押後至9月3日判刑，以待索取勞教中心、教導所報告，兩人還押候判。



案中尚有一名16歲少年不認罪

兩名今天認罪的被告：陳荣森（23歲，無業）、彭家豪（20歲，學生）承認於去年5⽉16⽇在旺⾓洗衣街⾦雞廣場2樓⼀間遊戲機中⼼內，意圖使林姓事主⾝體受嚴重傷害⽽非法及惡意傷害他。

案中共有7名被告，除有4名17至18歲被告早前已認罪並被判教導所，及今天認罪的兩名被告，餘下一名姓吳16歲被告，否認一項有意圖傷人罪受審。

閉路電視拍到事件的經過。(詳看下圖)

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事主曾受滅火筒重擊

案情指，男事主當日與朋友在遊戲機中心兌換遊戲代幣，2名被告與其他人從後捉著他，並對他拳打腳踢至他倒地，早前已認罪的被告黃展博(18歲)，更拿起滅火筒重複打向事主，事主後來失去知覺，昏迷倒地在現場。

須切除脾臟及曾短暫失憶

事主事後出現頭皮血腫，多處擦傷，脾臟撕裂、破碎、出血，須轉介至深切治療部，並要接受緊急手術切除脾臟，左腎亦出現血腫，及後要進行多次手術，大半個月後才能出院。他受襲後更一度短暫失憶，要長期服藥及定期覆診。

彭稱盲目忠誠而犯案

代表被告彭家豪的大狀求情指，彭當日雖然在整個過程中踢了事主的腹部3至4下，但非案中主腦，只是因愚蠢及對朋友的盲目忠誠而犯案，事後被捕亦坦白承認犯案經過。另指彭初時以為他們的行為對事主的傷害並不嚴重，直至有人用滅火器打被告，彭亦異常愚蠢地沒有停下，但他現已感到深深的後悔，希望能當面向事主道歉，並願意接受一切的懲罰。

陳警誡下說抽下水

代表被告陳荣森的大狀則指，陳雖有用腳踢事主，但沒有參與群毆，只是有最後才靠近事主，他在警誡下亦表示：「我淨係抽下水。」另陳的母親在求情信指，她受癌症及抑鬱問題困擾時，陳一直在其身邊任勞任怨的照顧她，幫手分擔家務。陳母對於以往未能給予兒子正確的引導感到十分後悔，但陳已向其承諾日後會努力工作，遠離壞朋友。

案件編號：DCCC1044/2020