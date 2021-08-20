旅遊氣泡爆破　邱騰華：新加坡採取新方向　會繼續溝通審視現況

香港與新加坡的旅遊氣泡昨日（19日）正式爆破，因當地在防疫策略上採取新方向，決定與病毒共存，與兩地訂立的要求未達一致。

商務及經濟發展局局長邱騰華今早（ 20日）出席活動後回應指，新加坡改變防疫方向，未能符合氣泡要求，但稱會不斷審視狀況，與當地政府持續溝通磋商。



商務及經濟發展局局長邱騰華今日（20日）回應旅遊氣泡爆破，指新加坡改變防疫方向，未能符合兩地訂立的要求。（何家達攝）

商經局局長邱騰華今日（20日）回應表示，新加坡採取新防疫方向，或未能符合兩地訂立的旅遊氣泡要求，稱當局審視過已訂立條件，雖然病毒測試、安排專機、疫苗要求等條件兩地均能符合，但若出入平均數等其他要求未能達一致，或增加通關難度。

他表示，兩地均具誠意，會繼續溝通及審視現況，以防疫為大前提積極磋商，又指香港整體策略為做到極低風險，當局希望做到保障公共衛生，同時儘早復甦旅遊、經濟，以至各行各業。

香港與新加坡的旅遊氣泡昨日（19日）正式爆破，新加坡採取新防疫方向，決定與病毒共存，跟兩地訂立的要求未能達一致，新加坡香港商會稱，計劃趕不上變化。