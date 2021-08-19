旅遊氣泡｜港府與新加坡放棄討論　新加坡單方面准港人入境免檢疫

本港及新加坡「旅遊氣泡」一再延遲，港府今日（19日）公布，考慮到兩地目前在疫情防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論。雙方會按照各自的入境防控措施，繼續推動兩地人員的往來。

當局又指，新加坡剛宣布由今年8月20日晚上11時59分起，單方面准許來自香港的旅客無須通過隔離檢疫入境新加坡。港府對此表示歡迎，並認為此舉為重啓區內兩個航空樞紐及國際城市之間的跨境往來邁進一步。



本港與新加坡「旅遊氣泡」因雙方疫情變化，而一再推遲。港府原定於本月底再檢視有關安排。然而港府今日公布，香港和新加坡決定不再進一步探討雙邊「航空旅遊氣泡」。

特區政府發言人解釋，隨着新加坡現時採取了新的疫情防控策略，逐漸成為「堅強抗疫社會」，原有訂立「航空旅遊氣泡」的基礎有所改變。例如，根據早前協定的框架，「航空旅遊氣泡」的暫停及重啓安排均取決於無關連本地個案七天移動平均數字，但是在新加坡採取新的疫情防控策略下，其相關數字或難以持續維持在所需的水平。

港府又指，新加坡剛宣布由今年8月20日晚上11時59分起，單方面准許來自香港的旅客無須通過隔離檢疫入境新加坡。至於由新加坡前往香港的旅客（包括香港居民及非香港居民），則可根據特區政府目前就新加坡所屬B組指明地區所訂定的要求入境。

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