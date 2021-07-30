邱騰華三提仍討論內地通關　新加坡旅遊氣泡不改名

疫情緩和，部分旅遊項目有條件下恢復，「公海遊」即海上假期於今日(30日)有條件復辦，首班郵輪將於今晚正式啟航。商務及經濟發展局局長邱騰華出席開幕儀式時表示，香港及世界各地經歷18個月疫情，視為旅遊業界的寒冬，明白到復甦需要一大段時間，香港在疫情受控的時候，在嚴謹的措施下旅客可以到船上旅遊，可算是旅遊業啟航預言的「新一頁」。

他提到本港已有超過50日本地零確診，香港市民的防疫意識，遵守防疫的措施及規則，特首、政制及內地事務局及商務及經濟發展局一直積極討論有關兩地居民互通事宜。



問到本港與內地及澳門的通關時間表時，邱騰華表示內地及澳門的防疫措施處理穩定，最有條件開展互通的地方，他三次強調本港已有超過50日本地零確診，香港市民的防疫意識，遵守防疫的措施及規則，當中包括社交距離上一直非常合作。現時特首、政制及內地事務局及商務及經濟發展局一直積極討論有關兩地居民互通事宜，但強調審慎考慮為相當重要。

另外，香港以「旅遊氣泡」為重新與外地展開對外遊互通，惟本港及星加坡疫情有變，兩度未出發先「爆破」，邱騰華表示，新加坡的疫情跟全球多個地方一樣，時好時壞，當地政府為了嚴守外防措施決定暫停兩地互通，現時兩地的開通條件沒有改變，但提到會否如新加坡所說一樣會將計劃改名做「旅遊走廊」時，他説可以互通是大家的主觀願望，不在乎名字，最主要是當中的條件和措施需要嚴守。

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邱騰華又說，香港及世界各地經歷18個月疫情，視為旅遊業界的寒冬，明白到復甦需要一大段時間，香港在疫情受控的時候，在嚴謹的措施下旅客可以到船上旅遊，可算是旅遊業啟航預言的「新一頁」。另外，若發現船上出現確診個案，會跟計劃一樣，全部乘客接受檢測之後得到陰性結果才能下船。

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