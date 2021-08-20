港大生涉宣揚恐怖主義案　高院下周五處理容頌禧保釋覆核

香港大學學生會評議會上月7日通過「悼念」七一刺警案疑兇梁健輝動議，4名港大學生會成員事後被控宣揚恐怖主義等罪，案件昨在西九龍法院提堂。其中文學院學生會前代表容頌禧原獲署理總裁判官羅德泉批准保釋，惟控方即提出保釋覆核，案件今（20日）在高等法院提訊。法官杜麗冰決定將覆核聆訊押後至本月27日，並下令雙方須分別在下周二及三向法庭提交書面陳詞。



被告依次為張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲），同被控於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義。他們另被控一項屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，即於同月同日，在香港非法煽惑他人意圖使香港警務處的警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該（該等）警務人員。

案中被告昨被押送法院的情況。(詳看下圖)

署理總裁判官羅德泉昨只批准容一人以5萬元現金，及5萬人事擔保外出，期間不得離港，並需要交出所有旅遊證件，並要每時期到警署報道4次，守宵禁令，及不得參與港大任何學生會組織、不得接受任何訪問，及不得住在港大宿生堂。惟控方即提出保釋覆核，容現仍須還柙。

案件編號：HCCP 446/ 2021

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