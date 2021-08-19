四名港大學生被控宣揚恐怖主義提堂　法院外大批警員戒備

香港大學學生會評議會通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」動議，即使其後撤回並請辭，仍引發軒然大波。



警方國安處昨日（18日）拘捕四名港大學學生會成員，經通宵扣查，四人各被控一項宣揚恐怖主義罪，今日下午兩時半到西九龍裁判法院提訊，審訊至晚上約七時半結束。由中午開始，法院外一直有數十名軍裝警員戒備，至晚上散庭時，由軍裝警負責驅散離開法院的市民；十多名便衣警則留在囚車出入閘口對出。



警方國安處昨日（18日）拘捕四名港大學學生會成員，包括港大前學生會會長郭永皓、港大評議會主席張敬生、文學院學生會前代表容頌禧及李國賢堂學生會前代表杜林丞亨。

四人被通宵扣查，各被控一項宣揚恐怖主義罪，今日下午兩時半到西九龍裁判法院提訊。下午約一時左右，陸續有港大學生到場，有同學透露只是想前來為四人「加油」，形容案件敏感，不欲回應太多。

下午大約一時，陸續有港大學生到場，部份人在法院地下位置相擁。而西九法院門外則備有多個鐵馬，至少六架警車及逾十名軍裝警員在場戒備。

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此案是《港區國安法》實施以來，首次引用當中第27條宣揚恐怖主義罪，採取拘捕行動。是日審訊至晚上7時半左右完結，法庭宣告四人須繼續還押。

晚上7時40分左右，陸續有聽審市民離開，同一時間大批警員在法院外提醒及警告市民不可聚集，否則會被票控。

法院保安則在接近8時以「清場」為由要求記者離開法院範圍，同一時間法院外警員開始驅散在行人路上的市民，記者亦只可留在封鎖線內拍攝。至8時23分左右，載著四名港大學生囚車駛離法院。

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