警首引宣揚恐怖主義罪拘港大生　逾兩成國安處個案因言被捕

港大學生會評議會因曾通過動議，對七一刺警案疑兇梁健輝自戕身亡，表示「深切哀悼」及「感激犧牲」。警方國安處今早（18日）拘捕該校四名學生，指他們涉嫌違反《港區國安法》第27條「宣揚恐怖主義罪」，為國安處首次引用該條文採取拘捕行動。

《香港01》統計，《港區國安法》實施至今，至少約143人涉違相關條例被捕，當中逾兩成人被捕原因，涉及言論或文字，包括部份口號或展示標語，涉及罪行包括被指涉嫌串謀發布煽動性刊物、發表煽動文字等。



延伸閱讀︰七一刺警案｜網民發帖稱疑兇為烈士或義士 湯家驊稱有機會被檢控

▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼



「七一刺警案」後共拘8人均涉言論問題

《香港01》記者統計，涉及「七一刺警案」相關案件，累計有8人被捕。除今日4名港大生的案件外，其餘4名被捕者，被指早前在社交平台的言論涉及「煽惑他人殺警」，由網絡安全及科技罪案調查科調查。另有1名網媒前女記者，因獨家直播襲警過程須協助調查。

警國安處首引用宣揚恐怖主義罪拘捕

國安處今早（18日）拘捕港大學生會評議會四名成員，是《港區國安法》實施以來，首次引用當中第27條「宣揚恐怖主義罪」。據原文，「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動的，即屬犯罪」。

律政司司長鄭若驊於7月10日撰寫網誌，引述內地學者讀本指不能以言論自由辯解「宣揚恐怖主義罪」。（律政司網頁截圖）

律政司曾引述內地學者讀本 指不能以言論自由辯解

律政司司長鄭若驊於7月10日曾撰寫網誌，律政司網誌曾引述由清華大學國家治理研究院院長王振民，有份撰寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，解讀宣揚恐怖主義罪。鄭若驊當時指，「宣揚是指為恐怖主義理論和實踐進行宣傳、辯護或者頌揚的行為，在宣揚恐怖主義問題上，任何人不得以言論自由、出版自由、新聞報道自由等理由，對恐怖主義活動及其信念或理論進行鼓吹或者辯解，不得為危害公眾生命財產安全和社會公共秩序的『攬炒』口號和主張進行宣傳或者喝彩。」

▼7月16日 警方國安處人員進入港大校園蒐證情況▼



+ 10

逾兩成被捕個案被指言論涉違法

另外，據本網統計，港區國安法實施至今，國安處至少已拘捕約143人，逾兩成人被捕原因，或被捕原因之一，涉及言論被指違法，如有住戶在單位外掛「光時」橫額、或單位鐵閘貼有「光時」海報被捕。

翻查被捕者涉案資料，有個案未以國安法條文檢控，而是以《刑事罪行條例》起訴。惟因案件涉《國安法》性質，由國安法指定法官審理案件，被告亦須還押，如人民力量副主席譚得志，因涉在街站叫喊「光時」等口號，被控發表煽動文字罪等14罪；教育學院文員曹雪芯和中四學生黃俊偉被指涉製作文宣，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。

+ 6

最近，香港言語治療師總工會推出「羊村」系列兒童繪本，五名理事上月被警方國安處拘捕，被指繪本內容涉及反修例事件及「12港人案」。警方認為是製造仇恨、灌輸反政府思想。該工會主席黎雯齡及外務副主席楊逸意，被控違反《刑事罪行條例》串謀發布煽動刊物，亦須還柙。