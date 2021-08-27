交通危城｜規劃師倡東北新發展須建新幹道　否則加重沙田道路負荷

沙田區交通意外近年有上升趨勢，據運輸署統計，意外數字由2018年的1,284宗上升至2020年1,403宗，升幅接近一成，今年首7個月已錄得886宗，超過去年總數一半，並已造成4死1098傷。

有規劃師指出，沙田交通網絡被視為「香港心臟」，的確存有負荷憂慮，因此未來新界東北發展不能再加重沙田壓力，有需要發展新鐵路綫、新主幹道及新隧道往來，並進行第四次全港整體運輸研究，提升運輸系統。有測量師建議，長遠可考慮將擬建的沙田T4主幹路連駁其他幹路，形成一個環形高速公路，減少外來車輛流入沙田機會。



（香港交通危城系列之三）



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沙田位處九龍與新界之間，其交通網絡被視為香港心臟。

香港規劃師學會副會長楊詠珊指出，沙田從規劃上看是一個成功例子，它有方便的交通網絡，被外界視之為「香港心臟」，跨區交通會經沙田到中環CBD(核心商業區)，的確存在交通流量負荷的擔憂。

香港規劃師學會副會長楊詠珊。（資料圖片/高仲明攝）

規劃師楊詠珊：要吸取屯門教訓

至於未來新界東北發展、甚至新界北發展，會否加重沙田的負擔？楊詠珊提到，根據政府2017年的《發展新界北部地區初步可行性研究》，當中會探討新鐵路的可能性方案，連接北環綫出市區，並會研究一條全新的公路幹道，應付新界東北交通流量，「大型工程項目係需要，若建造新主幹道及新隧道出九龍，係好值得做，新建道路絕不能谷爆現行嘅網絡，一定要避開沙田。」

楊詠珊又表示，新市鎮發展要吸取屯門發展的經驗，即使新市鎮內有提供工種，但必定會有一定比例居民出市區工作，而現時屯門公路每日都「逼爆」，反映除了要提供多不同工作，亦要發展新的交通網絡，不能再加重現有道路網的壓力。

應推行第4次全港整體運輸研究

楊詠珊認為，新市鎮並非獨立發展，會牽連到鄰近地區，本港過去已進行三次全港整體運輸研究，因應人口增長及社會發展，規劃不能一成不變，有需要進行第四次研究，以宏觀角度提升運輸系統。

政府多年來一直研究興建T4道路，以進一步緩解沙田區的預測交通負荷。（規劃署文件截圖）

測量師：可研建環形高速公路

香港測量師學會規劃及發展組主席林家輝就指出，沙田位於九龍及新界的接壤點，承載來自上水、粉嶺、大埔、馬鞍山、烏溪沙等車流，每日都有大量車輛通往城門隧道、尖山隧道、獅子山隧道及大老山隧道。此外，林家輝表示，沙田市中心設有大型商場、文化博物館、火車站、公共交通交匯處、酒店等，且商廈林立，容易吸引區外人進入沙田市中心，沙田區面臨區內及區外的車流。

林家輝特別提到，政府當年在規劃沙田市中心時，特地把車流引入市中心的小路，為該地域添加得天獨厚優勢，但隨着人口膨脹，這種規劃成為雙面刃，「那裏最早期的道路系統太舊了，沒有升級過，那個時候沒有這麼人，如今道路容量已經爆燈，應該要加路。」

政府正計劃興建T4主幹路，西面連接青沙公路及城門隧道公路，東面連接沙田路，而西行線行車隧道近溱岸8號的出口亦會增建支路，接駁至獅子山隧道，以方便進入沙田市中心，預料最快2028年落成啟用。

林家輝建議，長遠可參考英國倫敦、日本東京、北京和上海等，為T4主幹路增加多一條行車線，再接駁到各個路口，形成環形高速公路，發揮內環線作用，「未搵到啱嘅路口，就唔使落（沙田區內道路），唔使咁多車儲咗喺下面。」他指做法有望減輕沙田交通的壓力，亦可分散跨區車輛的車流。