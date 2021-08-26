交通危城｜大涌橋路交界多「伏位」？　教車師傅：避禍要預早揀線

本港不時發生嚴重交通意外，其中沙田大涌橋路經常「榜上有名」，今年6月曾發生致命車禍，一輛私家車懷疑睇錯「孭仔燈」撞翻一輛小巴，釀1死7傷，外界歸咎與「孭仔燈」設計有關。

《香港01》記者重返意外現場，發現路段設計對經驗較淺駕駛者來說存有不少「伏位」，沙田圍路沿路未見有路牌指示，近十字路口突然由三線變五線，不少車輛駛近燈口才驚見有雙白線，始知入錯線要緊急「硬cut」；與此同時，後面亦有車輛駛至，現場險象環生，更有巴士因車流擠逼無法切線，堵塞後來車輛。

有資深教車師傅指出，上址三條行車線可以去三個不同方向，駕駛人士應預早選定行車線，亦要留意交通燈「唔好淨掛住認綠燈」，留意是「方向箭嘴」還是「圓形綠燈」。有職業司機提醒，新手司機遇「孭仔燈」，「唔好人行你又行」，應先看清楚燈號才開車。



（香港交通危城系列之一）



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大涌橋路多個十字路口都設有「孭仔燈」。（孔繁栩攝）

大涌橋路5年5死379傷

根據運輸署統計，大涌橋路介乎獅子山隧道公路與石門交匯處，在2016年至今年首7個月，分別有38、37、43、60、32及20宗交通意外，合共釀成5死379傷。運輸署認為，交通意外主要涉及駕駛者因素，包括「不專注地駕駛」、「不遵照交通燈號的指示」及「不小心轉換行車線」。

警：大涌橋路一年半百宗交通意外 涉99人死傷

警方亦指出，由去年至今年7月，大涌橋路涉及的52宗交通意外中，共涉及99名死傷者，當中有3名行人、40名司機，56名乘客，警方經調查後認為，導致意外的主要成因為不專注駕駛及不小心轉換行車線。而6月中的致命交通意外，警方曾與運輸署及其他相關部門到意外地點實地視察，共同檢討有關地段的交通情況，而相關改善工程及其進度可向運輸署作進一步查詢。

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多車燈位前cut線

《香港01》記者在日前再到大涌橋路與沙田圍路交界視察，發現現處有不少「伏位」，在沙田圍路駛至路口才有路牌指示行車線方向，臨近燈口有一條雙白線分隔直行和轉左行車線，不少車輛駛到雙白線前才發現「行錯路」要緊急「cut線」，短短兩小時內至少有15輛車「硬cut」，有原本在左線行駛的私家車，不顧右線車輛急煞切線，又有右線的士又臨急「cut左」，如同「交叉走位」，更有巴士一直無法切去右線，被迫停在路上等候，堵塞後排車輛逾分鐘。

資深教車師傅鍾師傅表示，睇「孭仔燈」不能只認綠色燈，一不留神可能會衝紅燈。

教車師傅：應預先選定行車線

資深教車師傅鍾師傅日前與《香港01》實地駕駛大涌橋路，他指沙田圍路三線行車，臨近燈位散成五線，所以離遠就要決定行車線，現時地面劃出兩線供左轉，「如果左轉後要行左線就靠左，左轉後行右線就靠右」，一般情況下，指示左轉的「孭仔燈」會先亮起，駕駛者可按燈號轉左。

至於直行往沙田市中心，鍾師傅指地面有三條行車線供選擇，「呢度啲燈都幾分散，有左邊同右邊，千祈唔好睇錯指示方向嘅左燈，唔好掛住認綠色，一不留神就會跟咗左箭嘴開車，咁就係衝紅燈，好危險。」

職業司機：唔好人行你又行

經常行駛沙田區的職業司機東哥，早前亦與《香港01》駕駛大涌橋路，他認為「孭仔燈」設計本身沒有問題，最緊要知道自己要往甚麼方向，「要記得自己係轉左定直去，唔好人行你又行，如果你要直去，轉左指示燈着咗你又直行？」

東哥建議，新手司機應由有經驗人士陪同操車，可選擇入夜後街道較少車輛的時段，謹記「唔好驚，唔好勇」，「以為自己乜都得，通常乜都唔得，你唔止影響自己，係影響埋其他人。」

6月13日大涌橋路意外

