交通危城｜行迴旋處如「打大佬」　教車師傅：了解優先權避免蝕底

不少市民愛趁假日駕車外出，惟路面經驗少難免手忙腳亂，而迴旋處的設計對不少駕駛者而言儼如「打大佬」，不幸遇上交通意外隨時「有理說不清」、「即時跌錢」。《香港01》邀請資深教車師傅鍾師傅教路，他提醒行迴旋處關鍵在於「優先權」，哪方在「正線」，哪方在「cut線」，責任誰屬一目了然。政府近年引入螺旋形迴處，「優先權」與傳統式迴旋處盡不同，意味「外圈」再不是「always win」。



（香港交通危城系列之二）



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不少市民愛趁假日駕車外出，惟路面經驗少難免手忙腳亂，尤其面對迴旋處儼如「打大佬」。（孔繁栩攝）

大圍迴旋處可算是本港高流量的迴旋處之一，它採用傳統式設計，並有三線行車，巴士、泥頭車、「搵食車」駱驛不絕，就連資深教車師傅鍾師傅都認為，大圍迴旋處對新手或假日司機來說算是高難度。

「唔好只係睇一條線，要睇埋內圈，睇下會唔會有車出路口」

鍾師傅表示，由於大圍迴旋處有三條行車線，駕駛者在進入迴旋處前，應先確認路線，當駛至迴旋處路口時應先停低，留意右邊是否有車輛駛來，「唔好只係睇一條線，要睇埋內圈，睇下會唔會有車出路口」，當確認安全後才入迴旋處。

鍾師傅建議，駕駛者如要出9點鐘或12點鐘方向，宜選擇外線行車，而3點鐘方向就可選擇中線或內線，「根據駕駛指引，我哋應該善用中線，喺cut線前留意左邊有無車輛， 唔好長期霸住外圈」，若果未能成功出迴旋處，應果斷「走多一圈」，切忌臨時收慢或強行出線。

根據駕駛指引，我哋應該善用中線，喺cut線前留意左邊有無車輛， 唔好長期霸住外圈 資深教車師傅鍾師傅

鍾師傅指出，傳統式及螺旋形迴旋處最大分別在地線不同，意味發生交通意外時，不同迴旋處對於「優先權」會有不同判斷。

鍾師傅又指出，大圍迴旋處畫有實線，令中線車輛不能在中途cut線，相反其他迴旋處，經驗較淺的司機可以「提早cut線」，更容易預早到出口。

傳統式迴旋處「內圈」較蝕底

運輸署近年將多區迴旋處改劃成螺旋形迴旋處，有人認為可以打擊長期霸佔「外圈」的駕駛者，但又有人因此感混亂。鍾師傅指出，兩者最大分別在地線不同，意味發生交通意外時，不同迴旋處對於「優先權」會有不同判斷。

以車輛從6點鐘位置出3點鐘路口為例，行傳統式迴旋處走外圈的優勢在於一直佔用「正線」，即擁有「優先權」，如果內圈有車輛「cut線」導致撞車，一般情況下，內圈車輛會較為「蝕底」。

螺旋形迴旋處「內圈」出路口有「着數」

相反，在螺旋形迴旋處外圈的優勢盡失，因為在迴旋處內需要「cut兩次線」，但走內圈就只有在入圈時cut一次線，若果內圈車在出3點鐘路口時，被外線後來車輛撞到，內圈車輛因身處「正線」有「優先權」，外圈車因此有較大機會要負上責任。

網上曾有影片教學，指駕駛者在螺旋形迴旋處出9點鐘方向出口時(即左轉)，可同時選用外線或內線，引起網上熱議，認為「內線出9點」會加劇意外發生。鍾師傅就指出，內圈雖然是「正線」，駕駛指引亦沒有說明不准「內線出9點」，但建議還是選用外線，至於傳統式迴旋處，他就明言不建議走內線，「你要cut兩次線先出到，咁不如行外線出咗路口，先再攞右線。」

翻查運輸署道路使用者守則，迴旋處篇章中有提到，「迴旋處入口如有兩條行車線，除非有交通標誌或道路標記另作指示，否則應依循第81頁圖中藍色線所示的路線行駛」，即走3點及6點方向應走內線。

新手留意「布袋位」及小格行車線

除了大圍迴旋處及大涌橋路「孭仔燈」，鍾師傅表示，本港有不少「新手陷阱位」值得駕駛者注意，例如九龍塘聯合道與金城道交界，右線畫有一個「布袋位」，容許一輛車駛入。

鍾師傅指，當亮着綠色燈號後就可以駛入「布袋位」，之後不再受交通燈管制，在安全情況下就可以駛右，然而不少司機會卡在「布袋位」不知道應何時駛出，堵塞後來車輛，「大家駛出時要留意，對面線有無車流，有無行人過緊馬路。」

至於亞皆老街往旺角方向，公主道天橋底亦有一個「騎呢位」，短短數十米的燈位之間，突然出現有一小格行車線。鍾師傅指，後排的駕駛人士，若睇錯屬於前方小格的交通燈，誤以為可以開車，便有可能被右方車輛攔腰撞到，「要睇最近自己個盞燈，唔好望遠方」，提醒駕駛人士要小心看清楚燈號，勿見到綠燈就胡亂開車。