年近50忽然易跌倒　小心隱形殺手骨質疏鬆 定期檢查防骨折

有沒有發現自己年輕時健步如飛，但隨著年齡漸長變得容易跌倒、出現駝背甚至變得矮小？ 國際骨質疏鬆基金會估計，50歲以上人士中，每3名女士及每5名男士，便有一人患有骨質疏鬆症或骨質密度偏低症，可導致骨折甚至併發症，不但令生活質素下降，容易發生意外，嚴重者更可於一年內死亡。

撰文：香港骨質疏鬆學會會長黃仕雄醫生



一般來說，童年及青春期骨質會迅速增長，在30多歲時骨質密度會達到頂峰，並於青壯年時期維持在最高水平，所以會感到自己的骨略非常強壯。但接近50歲時，骨質開始明顯流失，更年期女性更會因體內雌激素下降，加劇骨質流失。當骨質流失的速度較正常快，骨質密度會下降，增加提早患上骨質疏鬆症和骨折的機會。

每年逾15,000人因骨質疏鬆引致骨折需入院

骨質疏鬆症如隱形殺手，絕不能忽視！早期骨質疏鬆症沒明顯症狀，一般患者直至骨折時才知道。本港每年有超過15,000人因骨質疏鬆導致骨折，需入住公立醫院進行手術。因骨質疏鬆引致骨折或各種併發症（尤其是髖骨骨折）的患者中，22％人會在一年內死亡，存活者中約50％的人會有行動不良的後遺症，需終身依賴他人照顧。

黃仕雄醫生表示每年逾15000人因骨質疏鬆引致骨折需入院。

希望年長時仍活動自如，可以周圍遊山玩水，便要預防骨質疏鬆症。50歲以上更年期後女士，及60歲以上男士都應做骨質疏鬆檢查。現今最常用的檢查儀器是雙能量X光吸收測量儀(DEXA)，以非常低能量的X光檢查腰椎或股關節骨這兩處最易骨折的部位，快捷、安全及精確地測量骨質密度。

藥物治療及補充鈣質與維他命D助改善病情

若醫生診斷病人患上骨質疏鬆症，會因應病人的骨質密度指數(T-分數)、骨折風險和身體狀況，建議選用最合適的骨質疏鬆特效藥，或服用適當劑量的鈣質補充劑及維他命D。

想年紀漸長仍能活動自如，定期做骨質疏鬆檢查有助預防骨折。（資料圖片）

市民現在有機會接受免費骨質密度檢查。慈善團體《醫善同行》將於8月30日（星期一），舉辦免費骨質密度檢查慈善日，為正於公立醫院輪候骨質密度檢查（排期於2022年後）的公援或高額長者生活津貼受助人，提供一次性免費骨質密度檢查。若你並非公援或高額長者生活津貼受助人，亦可選擇自費以優惠價港幣500元參與，所有收益將不計成本，全數撥入本基金會作日後活動經費。已接受新冠疫苗注射者優先處理。

報名表格：https://forms.gle/uRCJ4p1E85AvhTKS6

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



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