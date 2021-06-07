撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-07 19:57

骨質疏鬆是否只與長者有關？如不幸患上骨質疏鬆是否能治療？事實上，骨質疏鬆早期並無明顯臨床徵狀，但估計全球每3秒便發生一宗骨質疏鬆脆弱性骨折，而本港亦有30萬名停經婦女及10萬名50歲以上男士患有骨質疏鬆症，除了令生活質素下降以及容易發生意外，嚴重的更可引發各種併發症，絕對不能忽視。

骨質疏鬆是一種常見的疾病，雖然早期無明顯臨床徵狀，但可引致嚴重的健康問題，估計全球每3秒便發生一宗骨質疏鬆脆弱性骨折。（Business Today圖片）

骨質疏鬆是一種常見的疾病，雖然早期無明顯臨床徵狀，但可引致嚴重的健康問題，估計全球每3秒便發生一宗骨質疏鬆脆弱性骨折。骨質疏鬆症令患者的骨質密度減少，骨骼結構變得脆弱，容易導致骨折，以及喪失部分活動能力及自我照顧能力，令生活質素下降，甚至可能引發各種併發症，而發生脆弱性骨折的部位當日，以髖骨、脊椎和橈骨遠端（手腕骨）最為常見。據資料顯示，本港有30萬名停經婦女及10萬名50歲以上男士患有骨質疏鬆症。

本港亦有30萬名停經婦女及10萬名50歲以上男士患有骨質疏鬆症，除了令生活質素下降以及容易發生意外，嚴重的更可引發各種併發症。（資料圖片）

香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系認為，普遍市民對骨質疏鬆的警覺性不足，並有不少迷思，例如誤以為骨質疏鬆是不可避免的老化現象，而脆弱性骨折也是年紀增長的必然後果。事實上，骨質疏鬆是可以治療，而骨折也有方法預防。骨質疏鬆的高危群組包括更年期婦女以及長者，建議他們可透過定期進行骨質疏鬆風險評估，減低脆弱性骨折的風險，如果骨質密度已屆稀薄或疏鬆程度，在排除其他病理引起的骨質流失後，醫生會考慮處方骨質疏鬆藥物，減慢患者骨質流失速度，以防止脆弱性骨折發生。

吸收足夠維他命D可減慢骨質流失

要預防骨質疏鬆，年輕人或低風險群組可每日吸收1,000至1,200毫克鈣質及800至1,000國際單位維他命D，鈣質可減慢骨質流失，減低患上骨質疏鬆症的風險，而維他命D則有助人體吸收鈣質，以及其他有助建立骨質的礦物質起了重要的作用。

為了提升市民對骨骼問題的警覺性，港大醫學院矯形及創傷外科學系於本月18日及25日，將聯同香港醫竹會及聖約翰救傷隊，舉辦《香港大學骨骼與肌肉健康系列》免費網上公眾講座，邀請專科醫生於網上與市民分享有關骨質疏鬆及骨科迷思的健康話題，藉此消除公眾的誤解，希望大眾能更注重骨骼及關節健康，及早預防。

公眾可登入此連結登記《香港大學骨骼與肌肉健康系列》免費網上講座﹕