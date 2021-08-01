六合彩暑期金多寶頭獎一注中可得半億　7個號碼有得對

本港新冠肺炎疫情去年1月底爆發，六合彩攪珠在2月1日的新春金多寶攪珠後隨即暫停八個月，至9月下旬才有限度復辦，但馬會期間沒有按傳統在重要節日辦金多寶攪珠，直至今年7月才公布復辦，以今晚（8月1日）攪珠的暑期金多寶為頭炮，距去年新春金多寶足足18個月。
馬會推算今晚10元一注獨中，幸運兒可捧走5,000萬元。晚上9時15分截止投注後，錄得總投注額多達1億元（100,770,911元）。攪珠險再出現「神奇號碼」，1至9號有四個號碼跑出。頭獎有1.5注，每10元一注派3,342萬元。
▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼
今晚暑期金多寶攪出號碼為：1、4、9、21、36、42；特別號碼為：3。
▼六合彩部分「神奇號碼」攪珠結果及派彩▼
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馬會公布，今晚六合彩暑期金多寶有1.5注中，每10元一注派彩33,424,220元。二獎有3.5注中，每10元一注派彩1,155,840元。
▼攪出次數最多號碼（由少至多排列）▼
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▼10大幸運投注站▼
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