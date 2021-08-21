盂蘭節｜「盂蘭跑」跑手走訪紀念花園　讚景觀開揚　轉選綠色殯葬

今天（21日）是農曆七月十四日盂蘭節，相傳七月鬼門關大開，有關注生死教育的慈善團體特別舉辦「盂蘭跑」，邀請港人跑到食物環境衞生署轄下的13個紀念花園，了解「綠色殯葬」。

跑手韓萬偉直言本身不了解紀念花園，亦是第一次到訪，發現部份紀念花園面積細小，部份則較有規模，景觀開揚，而屯門曾咀的紀念花園更像「私人屋苑的花園」，絕非陰森恐怖！他本來計劃告知家人自己的殮葬方式為火化，參加活動後決定改為「綠色殯葬」。



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今年46歲、從事物流業的韓萬偉熱愛跑步，以往常有參賽，盂蘭節時亦喜歡跑經盂蘭勝會，「鍾意望下，都係上一代人一個心靈慰藉」。他今年首度參加「盂蘭跑」，因為希望了解「綠色殯葬」，「唔係貪趣味，唔係話大膽（而去參加），而係覺得好有意義，講到中國人嘅禁忌『死亡』，而且骨灰龕位又真係唔夠。」

他本月初已經跑到柴灣哥連臣角新舊紀念花園，本周四亦再由大圍富山紀念花園跑到葵涌新舊紀念花園，合共跑了25公里，稍後亦計劃再去和合石紀念花園跑步。他留意到紀念花園內的拜祭者心情或較低落，每次簡單拍照留下紀錄便會離開。

圖為葵涌新紀念花園。（受訪者提供）

韓萬偉坦言自己以往只知可以將骨灰撒到海上，而不認識紀念花園，今次亦是第一次到訪各間紀念花園，發現富山紀念花園較舊，面積細小，而葵涌和哥連臣角的紀念花園則佔地大，景觀開揚，上周他參加主辦團體舉辦的導賞團，去到屯門曾咀的紀念花園，更對紀念花園留下好印象，「好新好靚，好似私人屋苑花園一樣！」

不少中國人都抗拒討論死亡，韓萬偉稱自己無這個忌諱，因為他曾在醫院工作，每天都會親眼目睹死亡，「喺醫院見到有人因病急轉直下，或者遇到交通意外，都會提醒自己唔好忘記生命係好脆弱，要重視健康。」

主辦單位要求參加者拍照作紀錄，圖為韓萬偉在「哥連臣角舊紀念花園」「打卡」。 （受訪者提供）

參加「盂蘭跑」後，他將自己死後的殮葬方式由火化改為「綠色殯葬」，因為考慮到骨灰龕位難求，不希望家人為此而煩惱，亦相信在世的家人可以透過其他物件悼念他，「唔使一定有個靈位畀人望住，唔使咁在意啲骨灰，其實都係話畀在世嘅人知，係告一段落啦。」

他稱八旬父母現時亦同意使用「綠色殯葬」，不過就不支持他捐贈器官，「佢哋覺得死咗之後會去另一個地方，唔可以掏空個身體」，他稱會繼續遊說父母。

「盂蘭跑」由「心繫心生命教育基金」舉辦，今年是第四屆，由於新冠肺炎疫情影響，由原定只跑一晚，擴大至跑足整個八月，參加者需跑畢30公里，並到達最少5個紀念花園，藉此推動「無忌無諱」、「好生好死」的文化觀念。